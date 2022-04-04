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    Siemens Gamesa, 115 metrelik rüzgar türbini kanatlarını üretmeye başladı

    Siemens Gamesa, rüzgar türbini kanatları konusundaki son atılımıyla 115 metrelik kanatları üretmeye başladı. İlk testler yıl sonunda yapılacak.                  
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    Siemens Gamesa, 115m'lik rüzgar türbini kanat üretimine başladı
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    Temiz enerji çözümleri sağlayıcısı Siemens Gamesa, 115 metre uzunluğundaki ilk B115 rüzgar türbini kanadı üretimine başladığını duyurdu. Danimarka'nın Aalborg şehrinde üretimine başlanan kanatların, 14 MW çıkışa ve 236 metre rotor çapına sahip olacak olan SG 14-236 DD açık deniz rüzgar türbininde kullanılması planlanıyor.

    Testler bu yıl sonunda yapılacak

    Siemens Gamesa,kanatları herhangi bir yapıştırılmış bağlantı olmaksızın fiberglas takviyeli epoksi reçineden tek parça halinde yapılan IntegralBlade teknolojisiyle üretecek. IntegralBlade teknolojisiyle üretilen kanatlar yapıştırılmış kanatlardan %3-4 daha hafif yapıya sahipler. Şirket ayrıca geri dönüşüme odaklanarak farklı bir reçine kullanarak, türbinlerinin bileşenlerini geri dönüştürülebilir hale getirmek adına RecyclableBlade teknolojisiyle de kanatları üretmeyi planlıyor.

    SG 14-236 DD açık deniz rüzgar türbini, 236 metre rotor çapının haricinde 43.500 m2 süpürme alanına sahip olacak.

    B115 rüzgar türbini kanadı üretimi tamamlandıktan sonra 2022'nin sonlarında Aalborg'daki test standında hem de Thisted yakınlarındaki test merkezinde test edilecek.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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