Siemens Gamesa, 115 metrelik rüzgar türbini kanatlarını üretmeye başladı

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Temiz enerji çözümleri sağlayıcısı Siemens Gamesa, 115 metre uzunluğundaki ilk B115 rüzgar türbini kanadı üretimine başladığını duyurdu. Danimarka'nın Aalborg şehrinde üretimine başlanan kanatların, 14 MW çıkışa ve 236 metre rotor çapına sahip olacak olan SG 14-236 DD açık deniz rüzgar türbininde kullanılması planlanıyor.

Testler bu yıl sonunda yapılacak

Siemens Gamesa,kanatları herhangi bir yapıştırılmış bağlantı olmaksızın fiberglas takviyeli epoksi reçineden tek parça halinde yapılan IntegralBlade teknolojisiyle üretecek. IntegralBlade teknolojisiyle üretilen kanatlar yapıştırılmış kanatlardan %3-4 daha hafif yapıya sahipler. Şirket ayrıca geri dönüşüme odaklanarak farklı bir reçine kullanarak, türbinlerinin bileşenlerini geri dönüştürülebilir hale getirmek adına RecyclableBlade teknolojisiyle de kanatları üretmeyi planlıyor.

SG 14-236 DD açık deniz rüzgar türbini, 236 metre rotor çapının haricinde 43.500 m2 süpürme alanına sahip olacak.

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B115 rüzgar türbini kanadı üretimi tamamlandıktan sonra 2022'nin sonlarında Aalborg'daki test standında hem de Thisted yakınlarındaki test merkezinde test edilecek.

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Siemens Gamesa, 115m'lik rüzgar türbini kanat üretimine başladı