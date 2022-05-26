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    Lexar SL660 BLAZE oyuncu SSD modeli duyuruldu

    Lexar SL660 BLAZE taşınabilir oyuncu SSD modeli RGB aydınlatmaya sahip ödüllü tasarımı yanında 2000MB/s seviyelerine varan veri aktarım hızları ile de dikkat çekiyor.
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    Lexar SL660 BLAZE
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    Artık yavaş yavaş SSD ürünleri de oyuncu klasmanına dahil olmaya başladı. Yüksek hızlar vadeden oyuncu sürücüleri sayesinde çok daha hızlı yüklemeler ve hızlı açılışlar mümkün oluyor. Lexar yeni oyuncu SSD modelini duyurdu.

    Lexar SL660 BLAZE özellikleri ve fiyatı

    Lexar SL660 BLAZE SSD sürücüsü RGB LED aydınlatması ile ortamın havasını da değiştiriyor. Red Dot platformu tarafından 1995 yılından bu yana en iyi SSD tasarımı olarak da kabul edilmiş ve ödüllendirilmiş.

    USB 3.2 Gen2 x2 bağlantısı sayesinde 2000MB/s seviyelerine kadar okuma ve 1900MB/s seviyelerine kadar yazma hızları sunabiliyor. 256-bit AES şifreleme de bozulma veya veri kayıplarına karşı hassas dosyalarınızı koruyor.

    Lexar SL660 BLAZE SSD sürücüsü özel bir kaideye de sahip. Kutu içerisinde iki adet dönüştürücü kablo yer alıyor. 512GB kapasite için 130$, 1TB kapasite ise 200$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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