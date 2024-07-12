Universal duyurdu: Minyonlar 3'ün çıkış tarihi belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonu "Çılgın Hırsız 4" ile gişede güçlü bir çıkış yakalayan Universal ve Illumination, "Minyonlar" serisinin üçüncü bölümünün 30 Haziran 2027'de sinemalarda olacağını duyurdu.

Minyonlar serisinin üçüncü filminin hazırlıkları devam ediyor

Bu duyuru 2022'de "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filminin dünya çapında 940 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. "Çılgın Hırsız 4" ise ABD ve Kanada'da sinemalarda ilk haftasında 147 milyon dolar hasılat elde ederken, dünya çapında 255 milyon dolarlık toplam hasılat elde etti.

2010 yılındaki ilk “Çılgın Hırsız” filminden bu yana Minyonlar’a ses veren Pierre Coffin, ilk üç “Çılgın Hırsız” filminin ve 2015 yılındaki ilk “Minyonlar” filminin yönetmenliğini üstlendikten sonra yönetmen olarak geri dönecek.

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İlk “Minyonlar” filminin ve “Evcil Hayvanların Gizli Hayatı” filmlerinin yazarı olan Bryan Lynch, senaryoyu ele almak üzere geri dönüyor ve Illumination’ın kurucusu/CEO’su Chris Meledandri, Bill Ryan ile birlikte yapımcılığı üstleniyor. "Çılgın Hırsız" ve "Minyonlar" filmleri Illumination'ı Hollywood animasyon dünyasına tanıttı ve dünya çapındaki gişede yaklaşık 5 milyar dolarlık hasılata ulaştı.

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