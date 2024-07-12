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    Universal duyurdu: Minyonlar 3'ün çıkış tarihi belli oldu

    Universal ve Illumination tarafından sinema dünyasına kazandırılan ve gişe rekorları kıran animasyon serisinin bir sonraki bölümü Minyonlar 3'ün vizyon tarihi belli oldu.
    Universal duyurdu: Minyonlar 3'ün çıkış tarihi belli oldu
    Geçtiğimiz hafta sonu "Çılgın Hırsız 4" ile gişede güçlü bir çıkış yakalayan Universal ve Illumination, "Minyonlar" serisinin üçüncü bölümünün 30 Haziran 2027'de sinemalarda olacağını duyurdu.

    Minyonlar serisinin üçüncü filminin hazırlıkları devam ediyor

    Bu duyuru 2022'de "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filminin dünya çapında 940 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. "Çılgın Hırsız 4" ise ABD ve Kanada'da sinemalarda ilk haftasında 147 milyon dolar hasılat elde ederken, dünya çapında 255 milyon dolarlık toplam hasılat elde etti.

    2010 yılındaki ilk “Çılgın Hırsız” filminden bu yana Minyonlar’a ses veren Pierre Coffin, ilk üç “Çılgın Hırsız” filminin ve 2015 yılındaki ilk “Minyonlar” filminin yönetmenliğini üstlendikten sonra yönetmen olarak geri dönecek.

    İlk “Minyonlar” filminin ve “Evcil Hayvanların Gizli Hayatı” filmlerinin yazarı olan Bryan Lynch, senaryoyu ele almak üzere geri dönüyor ve Illumination’ın kurucusu/CEO’su Chris Meledandri, Bill Ryan ile birlikte yapımcılığı üstleniyor. "Çılgın Hırsız" ve "Minyonlar" filmleri Illumination'ı Hollywood animasyon dünyasına tanıttı ve dünya çapındaki gişede yaklaşık 5 milyar dolarlık hasılata ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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