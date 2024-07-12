Universal duyurdu: Minyonlar 3'ün çıkış tarihi belli oldu

Minyonlar serisinin üçüncü filminin hazırlıkları devam ediyor
Bu duyuru 2022'de "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filminin dünya çapında 940 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşmasının ardından geldi. "Çılgın Hırsız 4" ise ABD ve Kanada'da sinemalarda ilk haftasında 147 milyon dolar hasılat elde ederken, dünya çapında 255 milyon dolarlık toplam hasılat elde etti.
2010 yılındaki ilk “Çılgın Hırsız” filminden bu yana Minyonlar’a ses veren Pierre Coffin, ilk üç “Çılgın Hırsız” filminin ve 2015 yılındaki ilk “Minyonlar” filminin yönetmenliğini üstlendikten sonra yönetmen olarak geri dönecek.
İlk “Minyonlar” filminin ve “Evcil Hayvanların Gizli Hayatı” filmlerinin yazarı olan Bryan Lynch, senaryoyu ele almak üzere geri dönüyor ve Illumination’ın kurucusu/CEO’su Chris Meledandri, Bill Ryan ile birlikte yapımcılığı üstleniyor. "Çılgın Hırsız" ve "Minyonlar" filmleri Illumination'ı Hollywood animasyon dünyasına tanıttı ve dünya çapındaki gişede yaklaşık 5 milyar dolarlık hasılata ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.