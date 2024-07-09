Gladiator 2'den beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi olacak. İlk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator 2'nin vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filmden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde filmden ilk görselleri paylaşan Paramount Pictures, bugün de heyecanla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

Tüm zamanların en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak Gladiator 2'nin 300-350 milyon dolar arası bir bütçeyle çekildiği söyleniyordu. Yayınlanan bu ilk fragman da son yılların en gösterişli filmlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Filmin bu ihtişamının altını doldurup dolduramadığını vizyona girdiğinde göreceğiz. Ancak ilk bakış itibarıyla oldukça dikkat çekici bir filmle karşı karşıya olduğumuz aşikâr.

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Gladiator 2, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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