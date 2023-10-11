Tam Boyutta Gör Michael Mann, basına yaptığı açıklamada bir sonraki filminin Heat 2 olacağını doğruladı. Büyük yankı uyandıran orijinal Heat (Büyük Hesaplaşma) filminin 1995 yılında gösterime girdiğini hatırlatalım. Usta yönetmen daha önce birçok kez ikinci Heat filmini çekmeyi istediğini söylemişti.

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Heat'in devam filmi Michael Mann'in Meg Gardiner ile birlikte yazdığı Heat 2: A Novel isimli romanı temel alacak. Aktarılan bilgilere göre film, 1995 yapımı suç-drama filminin hem öncesini, hem de sonrasını anlatacak. Bu arada oyuncu kadrosu ile ilgili de bazı detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor.

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Heat 2'de kimleri görebiliriz?

Los Angeles'ın suç hayatını konu alan orijinal Heat filminin başrollerinde Al Pacino, Robert De Niro ve Val Kilmer gibi önemli isimler vardı. Heat 2'de genç Neil McCauley'i (Robert De Niro'nun ilk filmdeki karakteri) Adam Driver canlandırabilir. Ancak şu an için bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Filmde ayrıca ilk Heat filminde Vincent Hanna rolünü oynayan Al Pacino'nun bizzat önerdiği Timothée Chalamet de rol alabilir. Sevgilisi olarak da Ana de Armas'ı görebiliriz. Heat devam filmi için henüz bir tarih yok. Michael Mann'in Ferrari filmi ise 22 Aralık'ta vizyonda olacak.

Tam Boyutta Gör Heat, suç dünyasının karmaşıklığını ve insan doğasının çelişkilerini keşfeden, gerilim dolu bir film olarak ün kazandı. Ayrıca, karakter derinliği ve oyuncu performanslarıyla da dikkat çekti. Film, suç-drama türünün klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. 60 milyon dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 187 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

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Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor