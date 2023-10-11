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    Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor

    Robert De Niro, Al Pacino ve Val Kilmer'lı kadrosuyla hafızlara hazınan kült Heat (Büyük Hesaplaşma) filminin devamı çekilecek. Usta yönetmen Michael Mann bu konuda hazırlıklar olduğunu doğruladı.
    Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor Tam Boyutta Gör
    Michael Mann, basına yaptığı açıklamada bir sonraki filminin Heat 2 olacağını doğruladı. Büyük yankı uyandıran orijinal Heat (Büyük Hesaplaşma) filminin 1995 yılında gösterime girdiğini hatırlatalım. Usta yönetmen daha önce birçok kez ikinci Heat filmini çekmeyi istediğini söylemişti.

    Heat'in devam filmi Michael Mann'in Meg Gardiner ile birlikte yazdığı Heat 2: A Novel isimli romanı temel alacak. Aktarılan bilgilere göre film, 1995 yapımı suç-drama filminin hem öncesini, hem de sonrasını anlatacak. Bu arada oyuncu kadrosu ile ilgili de bazı detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor.

    Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor Tam Boyutta Gör

    Heat 2'de kimleri görebiliriz?

    Los Angeles'ın suç hayatını konu alan orijinal Heat filminin başrollerinde Al Pacino, Robert De Niro ve Val Kilmer gibi önemli isimler vardı. Heat 2'de genç Neil McCauley'i (Robert De Niro'nun ilk filmdeki karakteri) Adam Driver canlandırabilir. Ancak şu an için bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

    Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor Tam Boyutta Gör
    Filmde ayrıca ilk Heat filminde Vincent Hanna rolünü oynayan Al Pacino'nun bizzat önerdiği Timothée Chalamet de rol alabilir. Sevgilisi olarak da Ana de Armas'ı görebiliriz. Heat devam filmi için henüz bir tarih yok. Michael Mann'in Ferrari filmi ise 22 Aralık'ta vizyonda olacak.
    Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor Tam Boyutta Gör
    Heat, suç dünyasının karmaşıklığını ve insan doğasının çelişkilerini keşfeden, gerilim dolu bir film olarak ün kazandı. Ayrıca, karakter derinliği ve oyuncu performanslarıyla da dikkat çekti. Film, suç-drama türünün klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. 60 milyon dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 187 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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