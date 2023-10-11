Michael Mann kült Heat filminin devamını çekecek: Heat 2 geliyor

Heat'in devam filmi Michael Mann'in Meg Gardiner ile birlikte yazdığı Heat 2: A Novel isimli romanı temel alacak. Aktarılan bilgilere göre film, 1995 yapımı suç-drama filminin hem öncesini, hem de sonrasını anlatacak. Bu arada oyuncu kadrosu ile ilgili de bazı detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor.
Heat 2'de kimleri görebiliriz?
Los Angeles'ın suç hayatını konu alan orijinal Heat filminin başrollerinde Al Pacino, Robert De Niro ve Val Kilmer gibi önemli isimler vardı. Heat 2'de genç Neil McCauley'i (Robert De Niro'nun ilk filmdeki karakteri) Adam Driver canlandırabilir. Ancak şu an için bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.