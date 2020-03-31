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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un yaklaşan tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite Amazon'da listelendi ve cihazın bazı teknik özellikleriyle birlikte fiyatı da sızmış oldu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi
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    Teknoloji devi Samsung'un yakın bir tarihte piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Tab S6 Lite tablet modeli, e-ticaret sitesi Amazon'un Almanya sitesinde fiyatı ile birlikte listelendi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu"

    2 Nisan'da satışa çıkabilir

    Amazon'da listelenen Galaxy Tab S6 Lite sayfasında, tabletin S Pen desteği ile geleceği kesinleşmiş oldu. Sitede cihazın 23,5 x 15,4 x 0,7 mm ebatlarında olduğu belirtilirken, ağırlığının ise 798 gram olduğu belirtilmiş. Galaxy Tab S6 Lite'ın hangi yonga seti ile geleceğine yer verilmemiş ancak tabletin 4GB RAM, 10.4 inç ekran ve Android 10 işletim sistemine sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

    Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi
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    LTE ve Wi-Fi bağlantısını destekleyecek olan cihazın fiyatının ise 428.44 Euro (475 $) olduğunu görüyoruz. Önceki raporlar Galaxy Tab S6 Lite'ın Exynos 9611 yonga setine sahip olacağı yönündeydi ve ayrıca tabletin 64GB ve 128GB dahili depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Son olarak, Galaxy Tab S6 Lite'ın 2 Nisan'da piyasaya sürülmesinin yüksek ihtimal olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Amazon Almanya ise sızıntı sonrasında sayfayı yayından aldı.



    http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-tab-s6-lite-price-launch-date-some-specs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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