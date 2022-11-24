Xiaomi 12T Pro, heykelsi nesnelerden ilham alınarak yeniden tasarlandı

Karşınızda sınırlı sayıda üretilen yeni tasarımıyla Xiaomi 12T Pro:
2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğündeki delikli OLED panel üzerine kurulan Xiaomi 12T Pro, 120Hz'e kadar tazeleme hızına sahip. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan cihaz, Daniel Arsham sürümünde 12GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte gelmekte.
Daniel Arsham, 20 yıl sonra bu telefona sahip olacak insanların onu heykelsi bir nesne olarak kullanacaklarını, zamanın belirli bir anına bağlı kalmayacağını ve onu işlevselliğinin ötesine taşıyacağını söyledi.
899 Euro'ya mal olacak bu cihazdan sadece 2.000 adet üretilecek. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition'ın ön siparişleri 5 Aralık'ta başlarken 16 Aralık'ta da Xiaomi'nin internet sitesinden satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.