Xiaomi 12T Pro, heykelsi nesnelerden ilham alınarak yeniden tasarlandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 12T Pro, Daniel Arsham isimli yeni tasarımı ile bugün duyuruldu. Telefon, sadece işlevsel bir nesne olmanın yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri üzerinde topllamak için heykellerden ilham alınarak, Daniel Arsham tarafından yeniden tasarlandı.

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Karşınızda sınırlı sayıda üretilen yeni tasarımıyla Xiaomi 12T Pro:

2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğündeki delikli OLED panel üzerine kurulan Xiaomi 12T Pro, 120Hz'e kadar tazeleme hızına sahip. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan cihaz, Daniel Arsham sürümünde 12GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte gelmekte.

Daniel Arsham, 20 yıl sonra bu telefona sahip olacak insanların onu heykelsi bir nesne olarak kullanacaklarını, zamanın belirli bir anına bağlı kalmayacağını ve onu işlevselliğinin ötesine taşıyacağını söyledi.

899 Euro'ya mal olacak bu cihazdan sadece 2.000 adet üretilecek. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition'ın ön siparişleri 5 Aralık'ta başlarken 16 Aralık'ta da Xiaomi'nin internet sitesinden satışa sunulacak.

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Heykelsi nesnelerden ilham alan yeni Xiaomi 12T Pro duyuruldu