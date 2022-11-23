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    Lansmana sayılı günler kala Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı

    Genelde daha premium telefonlarda bulunan şirketin özel NPU'suna sahip olacak Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı. İşte bu hafta piyasaya sürülecek serinin özellikleri:
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    Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun yeni serisi Reno 9, 24 Kasım'da piayasaya sürülecek. Lansmana sayılı günler kalaysa şirket, cihazların kamera özelliklerini onayladı. Şirket, Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno 9 Pro+ 5G'den oluşan serinin arkasında yeni bir kamera sensörüne sahip olacağını doğruladı.

    İşte Oppo Reno 9 serisinin bilinen özellikleri:

    Oppo, Reno 9 serisinin yeni bir 50MP ana kamera sensörüne sahip olacağını onayladı. Birincil kamera, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) destekleyecek. Arka kamera kurulumunda şirketin Find X5 serisinde bulunan MariSilicon X NPU'su da yer alacak. NPU, düşük ışıkta video kaydını ve genel performansı iyileştirmeyi amaçlar. Şirket, hangi Reno 9 serisi telefonun özel NPU'yu alacağını açıklamadı. Ancak sızan tasarım görsellerine göre Reno 9 Pro+ ve Reno 9 Pro, Oppo'nun özel NPU'suna sahip olacak.

    Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör

    Oppo ayrıca ön kamera detaylarını da doğruladı. Reno 9 serisi 32MP ön kameraya sahip olacak. Reno 9 Pro+ 5G, 50MP Sony IMX890 sensörünün yanı sıra 8MP ultra geniş açı kamerasına ve 2MP makro sensörüne sahip olacak. Oppo Reno 9 Pro ise 50MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. 

    Oppo Reno 9, Snapdragon 778G SoC'den güç alırken Reno 9 Pro ve 9 Pro+ 5G, sırasıyla MediaTek Dimensity 8100 Max SoC ve Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Ayrıca cihazlar, 120 Hz yenileme hızı destekli 6,7 inç Full HD+, kavisli AMOLED ekrana sahip olacak.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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