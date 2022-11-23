Lansmana sayılı günler kala Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı

Tam Boyutta Gör Oppo'nun yeni serisi Reno 9, 24 Kasım'da piayasaya sürülecek. Lansmana sayılı günler kalaysa şirket, cihazların kamera özelliklerini onayladı. Şirket, Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno 9 Pro+ 5G'den oluşan serinin arkasında yeni bir kamera sensörüne sahip olacağını doğruladı.

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İşte Oppo Reno 9 serisinin bilinen özellikleri:

Oppo, Reno 9 serisinin yeni bir 50MP ana kamera sensörüne sahip olacağını onayladı. Birincil kamera, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) destekleyecek. Arka kamera kurulumunda şirketin Find X5 serisinde bulunan MariSilicon X NPU'su da yer alacak. NPU, düşük ışıkta video kaydını ve genel performansı iyileştirmeyi amaçlar. Şirket, hangi Reno 9 serisi telefonun özel NPU'yu alacağını açıklamadı. Ancak sızan tasarım görsellerine göre Reno 9 Pro+ ve Reno 9 Pro, Oppo'nun özel NPU'suna sahip olacak.

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Oppo ayrıca ön kamera detaylarını da doğruladı. Reno 9 serisi 32MP ön kameraya sahip olacak. Reno 9 Pro+ 5G, 50MP Sony IMX890 sensörünün yanı sıra 8MP ultra geniş açı kamerasına ve 2MP makro sensörüne sahip olacak. Oppo Reno 9 Pro ise 50MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacak.

Oppo Reno 9, Snapdragon 778G SoC'den güç alırken Reno 9 Pro ve 9 Pro+ 5G, sırasıyla MediaTek Dimensity 8100 Max SoC ve Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Ayrıca cihazlar, 120 Hz yenileme hızı destekli 6,7 inç Full HD+, kavisli AMOLED ekrana sahip olacak.

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Oppo Reno 9 serisinin kamera özellikleri onaylandı