Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada

- Eski madenlerde elektrik depolama
- Hidrojen ile potansiyel enerji depolama birleşimi
- Hidrojen deposunun önemi
- Yorumlar
Eski madenlerde elektrik depolama
Gravitricity şirketi de bunlardan birisi. Şirket kullanılmayan maden şaftlarında tonlarca ağırlığı kaldırıp indirecek bir sistem tasarladı. 12 bin ton ağırlığı, 150 metre ile 1500 metre arasında kaldırıp indirmeye dayanan yer çekimi bazlı elektrik depolama sistemi kuruluyor. Sistem, elektrik fazlası olduğunda ağırlıkları yukarı çekmekte, elektrik ihtiyacında indirirken enerji üretmeye dayanmakta. Kısaca sistem iniş enerjisi esnasında elektrik üreten bir asansör gibi davranıyor.
Hidrojen ile potansiyel enerji depolama birleşimi
Sistemdeki tek sorun eski maden yerlerinin azlığı ve bunların dönüştürülmesi için gereken legal prosedürlerin karmaşıklığı. Firma bunu aşabilmek için geleceğin yakıtı olarak adlandırılan hidrojeni yer altı depolama tesisini birleştirmeyi planlayan bir yapı ile projenin cazibesini arttırmayı planlıyor.
Yerin altına doğru 365 metre derinliğinde, 6 metre çapında 220 bar basınçlı bir silindirik hidrojen depolama sistemi inşa edilecek. Bu yapı 100 ton hidrojeni güvenli bir şekilde depolayabilecek. Hidrojen ile çalışan bir otobüsün 35 kg’lık hidrojen ile dolduğunu düşünülürse önemi ortada.
Hidrojen deposunun önemi
Hidrojen; kamyonlardan, otobüslere hatta uçaklara kadar birçok araç için çözüm sunarken, yakılırken elektrik ve ürettiği ısı enerjisi ile merkezi ısıtma sistemlerinde de kullanılabiliyor. Bu sayede yazın üretilen fazla elektrik, hidrojene çevrilip kış sezonu için saklanabilir ve gerektiğinde kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.