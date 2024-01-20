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    Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada

    İngiltere merkezli elektrik depolama şirketi Gravitricity, FlexiStore isimli sisteminde hidrojen depolama ile potansiyel enerji ve elektrik depolama sistemini birleştiriyor.
    Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada Tam Boyutta Gör
    AB ülkeleri, ihtiyaçları olan elektrik enerjisinin neredeyse tamamını (hidro elektrik ve biyokütle hariç) rüzgar ve güneş üzerine kurulu yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye çalışıyorlar. Bu da rüzgar ve güneşin dengesiz olmasından dolayı ihtiyaç duyulan miktarın bir kaç kat fazlasının kurulması gereksinime neden oluyor.
    Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada
    Rüzgarın çok ve güneşinde açık olduğu günlerdeki fazla enerjiyi depolama çabası ise günümüzün en büyük mücadelesi. Zira bu teknoloji, her yere kurulabilmeli, ucuz olmalı, fazla özel maden gerektirmemeli, çevre ve insan için tehlikesiz olmalı ve son olarak kolay, seri ve yerel iş gücü ile üretilmeli. İstekler bu kadar fazla olunca onlarca şirket bu yönde çalışma yapıyor.

    Eski madenlerde elektrik depolama

    Gravitricity şirketi de bunlardan birisi. Şirket kullanılmayan maden şaftlarında tonlarca ağırlığı kaldırıp indirecek bir sistem tasarladı. 12 bin ton ağırlığı, 150 metre ile 1500 metre arasında kaldırıp indirmeye dayanan yer çekimi bazlı elektrik depolama sistemi kuruluyor. Sistem, elektrik fazlası olduğunda ağırlıkları yukarı çekmekte, elektrik ihtiyacında indirirken enerji üretmeye dayanmakta. Kısaca sistem iniş enerjisi esnasında elektrik üreten bir asansör gibi davranıyor.

    Hidrojen ile potansiyel enerji depolama birleşimi

    Sistemdeki tek sorun eski maden yerlerinin azlığı ve bunların dönüştürülmesi için gereken legal prosedürlerin karmaşıklığı. Firma bunu aşabilmek için geleceğin yakıtı olarak adlandırılan hidrojeni yer altı depolama tesisini birleştirmeyi planlayan bir yapı ile projenin cazibesini arttırmayı planlıyor.

    Yerin altına doğru 365 metre derinliğinde, 6 metre çapında 220 bar basınçlı bir silindirik hidrojen depolama sistemi inşa edilecek. Bu yapı 100 ton hidrojeni güvenli bir şekilde depolayabilecek. Hidrojen ile çalışan bir otobüsün 35 kg’lık hidrojen ile dolduğunu düşünülürse önemi ortada.

    Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada
    Bu depolama sistemi, silindirik şaft içinde tonlarca ağırlığın yukarı aşağı çekilip bırakılması ile yer çekiminden yararlanılarak üretilen elektriği depolayacak. Kısaca sistem hibrit depolama imkanı sunacak. Kısa süreli ihtiyaçlar için yer çekimi kullanılacak, uzun süreli depolama için ise hidrojen kullanılacak.

    Hidrojen deposunun önemi

    Hidrojen; kamyonlardan, otobüslere hatta uçaklara kadar birçok araç için çözüm sunarken, yakılırken elektrik ve ürettiği ısı enerjisi ile merkezi ısıtma sistemlerinde de kullanılabiliyor. Bu sayede yazın üretilen fazla elektrik, hidrojene çevrilip kış sezonu için saklanabilir ve gerektiğinde kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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