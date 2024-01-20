Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada

Tam Boyutta Gör AB ülkeleri, ihtiyaçları olan elektrik enerjisinin neredeyse tamamını (hidro elektrik ve biyokütle hariç) rüzgar ve güneş üzerine kurulu yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye çalışıyorlar. Bu da rüzgar ve güneşin dengesiz olmasından dolayı ihtiyaç duyulan miktarın bir kaç kat fazlasının kurulması gereksinime neden oluyor.

Rüzgarın çok ve güneşinde açık olduğu günlerdeki fazla enerjiyi depolama çabası ise günümüzün en büyük mücadelesi. Zira bu teknoloji, her yere kurulabilmeli, ucuz olmalı, fazla özel maden gerektirmemeli, çevre ve insan için tehlikesiz olmalı ve son olarak kolay, seri ve yerel iş gücü ile üretilmeli. İstekler bu kadar fazla olunca onlarca şirket bu yönde çalışma yapıyor.

Eski madenlerde elektrik depolama

Gravitricity şirketi de bunlardan birisi. Şirket kullanılmayan maden şaftlarında tonlarca ağırlığı kaldırıp indirecek bir sistem tasarladı. 12 bin ton ağırlığı, 150 metre ile 1500 metre arasında kaldırıp indirmeye dayanan yer çekimi bazlı elektrik depolama sistemi kuruluyor. Sistem, elektrik fazlası olduğunda ağırlıkları yukarı çekmekte, elektrik ihtiyacında indirirken enerji üretmeye dayanmakta. Kısaca sistem iniş enerjisi esnasında elektrik üreten bir asansör gibi davranıyor.

Hidrojen ile potansiyel enerji depolama birleşimi

Sistemdeki tek sorun eski maden yerlerinin azlığı ve bunların dönüştürülmesi için gereken legal prosedürlerin karmaşıklığı. Firma bunu aşabilmek için geleceğin yakıtı olarak adlandırılan hidrojeni yer altı depolama tesisini birleştirmeyi planlayan bir yapı ile projenin cazibesini arttırmayı planlıyor.

Yerin altına doğru 365 metre derinliğinde, 6 metre çapında 220 bar basınçlı bir silindirik hidrojen depolama sistemi inşa edilecek. Bu yapı 100 ton hidrojeni güvenli bir şekilde depolayabilecek. Hidrojen ile çalışan bir otobüsün 35 kg’lık hidrojen ile dolduğunu düşünülürse önemi ortada.

Bu depolama sistemi, silindirik şaft içinde tonlarca ağırlığın yukarı aşağı çekilip bırakılması ile yer çekiminden yararlanılarak üretilen elektriği depolayacak. Kısaca sistem hibrit depolama imkanı sunacak. Kısa süreli ihtiyaçlar için yer çekimi kullanılacak, uzun süreli depolama için ise hidrojen kullanılacak.

Hidrojen deposunun önemi

Hidrojen; kamyonlardan, otobüslere hatta uçaklara kadar birçok araç için çözüm sunarken, yakılırken elektrik ve ürettiği ısı enerjisi ile merkezi ısıtma sistemlerinde de kullanılabiliyor. Bu sayede yazın üretilen fazla elektrik, hidrojene çevrilip kış sezonu için saklanabilir ve gerektiğinde kullanılabilir.

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Hidrojen depolama tesisi ile yer çekimi bir arada