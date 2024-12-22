Bu batarya hem enerji depoluyor hem de hidrojen üretiyor

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Tam Boyutta Gör Hollandalı Battolyser Systems (BLS), Avrupa’nın yenilikçi enerji projelerine bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Rotterdam’da 1 GW yıllık üretim kapasitesine sahip bir “Battolyser” fabrikası kurmak için hazırlıklara başladı. Bu dev proje, Avrupa Komisyonu’nun İnovasyon Fonu’ndan destek almayı hedefliyor. Rotterdam Liman İdaresi ve otomasyon şirketi VDL gibi güçlü ortakların katkılarıyla inşa edilecek fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hem batarya hem elektrolizör

Battolyser Systems’ın patentli ürünü olan Battolyser, hidrojen üretiminde adeta bir devrim yaratıyor. Eğer Battolyser Systems firmasını bir yerlerden hatırlıyorsanız bunun nedeni daha önce bu şirketi haberimize taşıdığımızdan dolayı olabilir. Zira firmanın batarya teknolojisi aslında Edison’un 100 yıllık teknolojisi üzerine kuruluyor. Daha fazla detaya vâkıf olmak için bağlantıdan o içeriğimize ulaşabilirsiniz.

Battolyser teknolojisi, hem elektrolizör hem de batarya işlevi gören çift amaçlı bir sistem sunuyor. Böylece yeşil hidrojen üretimi maliyetlerini yüzde 20 oranında düşürüyor ve yenilenebilir enerji projelerinin finansal olarak daha uygulanabilir hale gelmesini sağlıyor. Firma yetkilileri bu yenilikçi teknolojinin şebeke tıkanıklığını azaltarak yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırdığını belirtiyor. Ürün, düşük kaliteli demir ve nikel kullanarak tamamen Avrupa Birliği sınırları içinde tedarik edilebilen malzemelerle üretiliyor. Bu, Çin’den uzaklaşmak isteyen AB için oldukça önemli.

2025 ve 2026’da piyasaya çıkıyor

Tam Boyutta Gör Battolyser'ın elektrotları, hücreler boyunca dolaşan iletken bir elektrolit içinde yer alıyor. İlk elektrokimyasal reaksiyonda elektrotlar geleneksel bir batarya gibi şarj oluyor. Şarj işlemi devam ettirildiğinde, “aşırı şarj” yoluyla ikinci bir reaksiyon gerçekleşiyor ve bu süreçte katotta (negatif elektrot) hidrojen gazı, anotta (pozitif elektrot) ise oksijen gazı üretiliyor.

Lityum iyon batarya talebi ilk kez 1 TWh'i aştı 1 gün önce eklendi

Battolyser ürün ailesi, 2.5 MW, 5 MW ve 25 MW kapasiteli modellerden oluşuyor. Şirket, ilk modeli olan 2.5 MW’lık "tak ve çalıştır" Battolyser’in 2025’in ilk çeyreğinde, 5 MW modülünün ikinci çeyrekte ve 25 MW versiyonunun ise 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacağını açıkladı.

Battolyser’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, yeşil hidrojen üretim maliyetini en uygun bölgelerde kilogram başına 2 avroya kadar düşürebilmesi. Sistem, 20 ila 30 yıllık bir hizmet ömrüne sahip nikel-demir elektrotlar ve ticari olarak kanıtlanmış alkali elektroliz teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu, hem uzun ömür hem de maliyet etkinliğinin anahtarını oluşturuyor.

Rotterdam’daki fabrikanın toplam maliyeti için firma, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 40 milyon avroluk bir finansman anlaşması imzaladı. 2024 yılında ise Global Cleantech Capital, Innovation Industries ve Invest-NL gibi Hollandalı yatırımcılardan 30 milyon avro toplayarak bir finansman turunu tamamladı.

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