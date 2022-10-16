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    Hindistan, Polygon Blockchain’ini kullanmayı planlıyor

    Hindistan’ın Firozabad şehrinin polis departmanı, kamu şikayetlerinin çözüm sürecini hızlandırmanın için Polygon (MATIC) Blockchain‘ini kullanmayı planlıyor.      
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    Hindistan, Polygon Blockchain’ini kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör

    Birçok ülkede olduğu gibi Hindistan’da da kripto para sektörüne olan ilgi son derece büyük. Son olarak Hindistan’ın Firozabad şehrinin polis departmanı, kamu şikayetlerinin çözüm sürecini hızlandırmanın bir parçası olarak, şikayetleri kaydetmek için Polygon (MATIC) Blockchain‘ini kullanmayı planladığını duyurdu.

    Sistem kapsamında, bir şikayet kaydedildiğinde, Blockchain üretecek. Bunun yanında şikayetin yapıldığı yerin yakınındaki polis karakolunda, raporları şikayet formuna yönlendirecek özel bir QR kodu olacak.

    Belirtmek gerekirse şikayette bulunulduktan sonra, polisin resmi bir soruşturmanın gerekli olduğunu belirlemesi durumunda bir İlk Bilgilendirme Raporu (FIR) hazırlanacak.

    Hindistan Polis Teşkilatı’ndan Ashish Tiwari, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıkladı:

    “Blockchain kullanmanın yararı, kaydedilen veriler değişmez ve şeffaf olduğu için üzerine kaydedilen şikayetlerin değiştirilememesidir”

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    slamdunk393 2 gün önce

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