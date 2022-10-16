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Birçok ülkede olduğu gibi Hindistan’da da kripto para sektörüne olan ilgi son derece büyük. Son olarak Hindistan’ın Firozabad şehrinin polis departmanı, kamu şikayetlerinin çözüm sürecini hızlandırmanın bir parçası olarak, şikayetleri kaydetmek için Polygon (MATIC) Blockchain‘ini kullanmayı planladığını duyurdu.

Sistem kapsamında, bir şikayet kaydedildiğinde, Blockchain üretecek. Bunun yanında şikayetin yapıldığı yerin yakınındaki polis karakolunda, raporları şikayet formuna yönlendirecek özel bir QR kodu olacak.

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Belirtmek gerekirse şikayette bulunulduktan sonra, polisin resmi bir soruşturmanın gerekli olduğunu belirlemesi durumunda bir İlk Bilgilendirme Raporu (FIR) hazırlanacak.

Hindistan Polis Teşkilatı’ndan Ashish Tiwari, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıkladı:

“Blockchain kullanmanın yararı, kaydedilen veriler değişmez ve şeffaf olduğu için üzerine kaydedilen şikayetlerin değiştirilememesidir”

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Hindistan, Polygon Blockchain’ini kullanmayı planlıyor