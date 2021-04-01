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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı

    Hindistan hükümeti ülkede yonga üretimi yapmak isteyen firmalar için 1 milyar dolara kadar yatırım desteği sunacak planı yerel otoritelerle tartışmaya açmaya hazırlanıyor.
    01 Nisan 2021, 23:00 (1 hf.)
    3,4b
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı
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    Son dönemde yaşanan kriz yonga üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. TSMC’nin üretimi belirli bir miktar arttırmak için bile 2.5 milyar dolarlık masrafa girmek zorunda olması konunun büyüklüğünü ve zorluğunu gösteriyor. Hindistan da en azından ilk adımı atmak istiyor.

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    Kesenin ağzı açıldı

    Hindistan hükümeti uzun bir süredir ülkede elektronik üretimini arttırmak için yatırımlar yapıyor. Apple pek çok önemli ürününü ülkedeki tesislerde üretmeye başladı ve Çin’in sıkıntıları nedeniyle daha da arttıracak. Ülke Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretim merkezi haline geldi.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

    Hindistan bunun yanında yonga üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Make in India girişimi kapsamında Modi hükümeti kesenin ağzını açtı. Ülkede yonga üretim fabrikası kuracak firmalara 1 milyar dolar civarında yatırım desteği sözü verildi. Üretilecek yongalar güvenli sınıfta olacak ve pek çok elektronik cihazda yer verilecek.

    Bu destek hangi şartlarda ve ne şekilde sağlanacak henüz detaylar belirlenmedi. Hükümet sektör devlerinin geri bildirimlerinden de faydalanarak planını şekillendirmek istiyor. Hali hazırda Çin’in yaşadığı durum muhtemelen Hindistan’ın teklifini cazip hale getirecektir.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/31/india-offer-1-billion-chipmakers-produce-locally/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde yonga seti üretecek bi yatırımcı bulsa anında o yongaya %20 ötv %10kdv %5 sayac okuma %2 trt vergisi %1 iletişim vergisi gelir
    2 Yanıt Yanıtla +43
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    işiniz gücünüz milletin parasını boşa harcamak olduğu için laf edilmiş olabilir??
    ...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    kapının önüne koyup kapıları kapatacağız. ayıdan post araptan dost olmaz
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    test
    1 Yanıt Yanıtla
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    salvatore_volkan (volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Göstere göstere geliyorlar.
    ya biz tam bir zero.
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    MMX 166 (hakan büyük) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amerika nin uretimini hindistana kaydiracagi yonundeki dusuncemi kuvvetlendiren haber.
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    berkayjan (Berkay Mert) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah ileride bir akıllı çıkar da ülkemizde yonga üretimine başlar hükümet değiştikten sonra. Gelecek burada; konsollar, bilgisayarlar, makineler, telefonlar. Niye ülkemizden AMD ve Intel gibi bir marka çıkmasın. AMD hatta Ryzen'den önce hisse fiyatı yerlerde sürünen bir şirketti. Çok büyük bir firma olmaya gerek yok.
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    serafon 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2015 yılı içindi sanırım, Türkiye'de hazırlanan yarıiletken ile ilgili bir raporu okumuştum, gayet güzel bir çalışmaya benziyordu ama sonu iş bilmez bürokrat vb leri tarafından dosyanın çöpe atılması olmuş duyduğuma göre. Yazık. 1970 lerde Türkiye bu serüvene başladı ama sonra yine cahillik ve ihanete kurban gitti. Bu ülke cahillik ile hainlik arasında öğütülüyor maalesef. Bundan en kısa zamanda kurtuluruz inşallah. Kaybedecek bir dakikamız bile yok.
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    M muammer816 (muammer dosthan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok mantıklı yaklaşım. inşallah bizde de benzer yatırımlar konuşulur ve hayata geçirilir. en azından yurt içindeki çeşitli fabrikalar için bile olsa bizim için epey artı olur diye düşünüyorum.
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    Wol4onak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Batılılar üretim hattını yavaştan Çin'den Hindistan'a kaydırsa keşke veya en azından yeni üretim hatlarını hindistana kursa. Ekonomik ve politik Çine güzel bir rakip olur.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dün bizde de olsun diyordum. Hindistan duymuş kendisi yapmış.
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    G gtx295 (RnC ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    1 milyar dolar çok para gibi görünebilir ama aslinda bu iş için az bir para. Ama tabi işin ucunda başlangiç olmasi da birşeydir.

    Ama tabi bunu ne kadar icraata çevirecekler orasi önemli. Malum ingiliz babalarindan izin almiş mi hükümet?
    Abd de döküm işlerini kendi ülkesine taşiyacak üretim orada yapilacak. Vergi maaş gibi etkenlerde indirim yaptiktan sonra Abd de karli olur. Böylece araci firmalar ortadan kalkacak para dişariya gitmeyecek.

    Tr de suri lere harcanan para ile güzel şeyler yapilirdi. Ama gerek yok din kardeşleri beslemek daha önemli
    Yanıtla +1
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şuan yonga üretimi için tam fırsat. hükümette akıl olsa suriyelileri yedirdiği parayı buraya yatırırdı
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Dexter Morgan
    Suriyelilere ne yapacağız dışarı mı atacağız yoksa açlıktan, eğitimsizlikten suça karışmalarını mı izleyeceğiz ?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde otomobil ve beyaz eşya gibi ileri derecede üretim teknolojisine (7 nm) ihtiyaç duymayan yongalar için fabrika açılabilir. Gerek Gümrük Birliği ülkesi olmamız, gerekse ucuz işgücü bakımından avantajımız bunu cazip kılıyor.
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    3383 kez okundu.
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