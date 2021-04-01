Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı

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Son dönemde yaşanan kriz yonga üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. TSMC’nin üretimi belirli bir miktar arttırmak için bile 2.5 milyar dolarlık masrafa girmek zorunda olması konunun büyüklüğünü ve zorluğunu gösteriyor. Hindistan da en azından ilk adımı atmak istiyor.

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Kesenin ağzı açıldı

Hindistan hükümeti uzun bir süredir ülkede elektronik üretimini arttırmak için yatırımlar yapıyor. Apple pek çok önemli ürününü ülkedeki tesislerde üretmeye başladı ve Çin’in sıkıntıları nedeniyle daha da arttıracak. Ülke Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretim merkezi haline geldi.

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Hindistan bunun yanında yonga üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Make in India girişimi kapsamında Modi hükümeti kesenin ağzını açtı. Ülkede yonga üretim fabrikası kuracak firmalara 1 milyar dolar civarında yatırım desteği sözü verildi. Üretilecek yongalar güvenli sınıfta olacak ve pek çok elektronik cihazda yer verilecek.

Bu destek hangi şartlarda ve ne şekilde sağlanacak henüz detaylar belirlenmedi. Hükümet sektör devlerinin geri bildirimlerinden de faydalanarak planını şekillendirmek istiyor. Hali hazırda Çin’in yaşadığı durum muhtemelen Hindistan’ın teklifini cazip hale getirecektir.

https://www.gizmochina.com/2021/03/31/india-offer-1-billion-chipmakers-produce-locally/

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