iQOO, 10 Pro modeli için 200W'lık bir hızlı şarj cihazı üzerinde çalışıyor

iQOO yakında iQOO 10 Pro modeli ile karşımızda olacak. Ancak bu cihazın ilgi çekici tarafı hızlı şarj teknolojisi olacak gibi duruyor. İşte iQOO'nun 200W'lık hızlı şarj cihazı.
iQOO 10 Pro, 200W hızlı şarj cihazı ile şarj olacak
iQOO geliştirdiği yeni hızlı şarj cihazını Çin'de doğruladı. iQOO'nun 200W hızlı şarj özelliğine sahip yeni şarj cihazı onaylandı. Cihazın üretimine başlayan iQOO, bu 200W'lık şarj aletini ilk olarak yeni iQOO 10 Pro modelinde kullanacak gibi duruyor.
V2001L0B0-CN model numarasına sahip iQOO'nun yeni şarj adaptörü 10 Amper / 20 Volt olmak üzere oluşan 200W'lık şarj gücü ile karşımıza çıkıyor. Daha öncesinde Realme'de de gördüğümüz 200W'lık şarj adaptörleri dünyada ilk değil. Ancak Realme GT Neo 3 modelinde 150W ile sınırlandırıldığını düşünürsek, iQOO 10 Pro,200W hızlı şarj desteği ile bu ünvana sahip ilk cihaz olabilir. Tabi bu sayede dakikalar içerisinde tam şarj olma özelliğine de sahip olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.