iQOO, 10 Pro modeli için 200W'lık bir hızlı şarj cihazı üzerinde çalışıyor

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iQOO yakında iQOO 10 Pro modeli ile karşımızda olacak. Ancak bu cihazın ilgi çekici tarafı hızlı şarj teknolojisi olacak gibi duruyor. İşte iQOO'nun 200W'lık hızlı şarj cihazı.

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iQOO 10 Pro, 200W hızlı şarj cihazı ile şarj olacak

iQOO geliştirdiği yeni hızlı şarj cihazını Çin'de doğruladı. iQOO'nun 200W hızlı şarj özelliğine sahip yeni şarj cihazı onaylandı. Cihazın üretimine başlayan iQOO, bu 200W'lık şarj aletini ilk olarak yeni iQOO 10 Pro modelinde kullanacak gibi duruyor.

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V2001L0B0-CN model numarasına sahip iQOO'nun yeni şarj adaptörü 10 Amper / 20 Volt olmak üzere oluşan 200W'lık şarj gücü ile karşımıza çıkıyor. Daha öncesinde Realme'de de gördüğümüz 200W'lık şarj adaptörleri dünyada ilk değil. Ancak Realme GT Neo 3 modelinde 150W ile sınırlandırıldığını düşünürsek, iQOO 10 Pro,200W hızlı şarj desteği ile bu ünvana sahip ilk cihaz olabilir. Tabi bu sayede dakikalar içerisinde tam şarj olma özelliğine de sahip olur.

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