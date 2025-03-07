Honda yeni güçlü ve şık elektrikli SUV modeli S7’yi resmen tanıttı

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Honda, elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yaparak yeni modeli S7'yi tanıttı. 650 kilometreye kadar menzil sunabilen bu model, Tesla Model Y gibi rakiplere meydan okuyor. 36.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan S7, şık tasarımı ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Markanın yeni elektrikli kimliğini yansıtan S7, özel aydınlatmalı yeni "H" logosu, otomatik açılan bagaj kapağı ve gizli kapı kolları gibi modern detaylara sahip. Boyutları itibarıyla Tesla Model Y’ye oldukça yakın olan araç, 4.750 mm uzunluk, 1.930 mm genişlik ve 1.625 mm yükseklik değerleriyle geliyor.

Honda S7, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonu 268 beygir gücü (200 kW) ve 89,8 kWh kapasiteli bataryasıyla 650 kilometre menzil sağlarken, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonunda toplam güç 469 beygire (350 kW) çıkıyor ve menzil 620 kilometreye düşüyor.

Hyundai yeni devini tanıtmaya hazırlanıyor: Karşınızda IONIQ 9! 1 gün önce eklendi

İç mekânda geniş bir yaşam alanı sunan S7, karartılabilir panoramik tavan, deri direksiyon simidi, BOSE ses sistemi ve özel bir koku yayma sistemi gibi premium özelliklerle donatılmış. Geniş ekranlarla desteklenen Honda Connect 4.0 sistemi, yapay zeka destekli sesli asistan ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, adaptif hız sabitleme, çarpışma öncesi uyarı, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi güvenlik teknolojileri de mevcut.

Rakipleri arasında Tesla Model Y öne çıkıyor. Model Y’nin arkadan itişli versiyonu 36.200 dolara, uzun menzilli dört çeker versiyonu ise 42.000 dolara satılıyor. Honda S7, sunduğu menzil ve fiyat avantajıyla bu segmentte iddialı bir alternatif oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda yeni güçlü elektrikli SUV modeli S7’yi resmen tanıttı