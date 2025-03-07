Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda yeni güçlü ve şık elektrikli SUV modeli S7’yi resmen tanıttı

    Son zamanlarda yeni model tanıtımları arka arkaya gelirken, bu akıma katılan son isimse Japon otomotiv devi oldu. Honda tarafından tanıtılan elektrikli S7 modeli tasarımı ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

    Honda yeni güçlü elektrikli SUV modeli S7’yi resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Honda, elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yaparak yeni modeli S7'yi tanıttı. 650 kilometreye kadar menzil sunabilen bu model, Tesla Model Y gibi rakiplere meydan okuyor. 36.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan S7, şık tasarımı ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çekiyor.

    Markanın yeni elektrikli kimliğini yansıtan S7, özel aydınlatmalı yeni "H" logosu, otomatik açılan bagaj kapağı ve gizli kapı kolları gibi modern detaylara sahip. Boyutları itibarıyla Tesla Model Y’ye oldukça yakın olan araç, 4.750 mm uzunluk, 1.930 mm genişlik ve 1.625 mm yükseklik değerleriyle geliyor.

    Honda S7, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonu 268 beygir gücü (200 kW) ve 89,8 kWh kapasiteli bataryasıyla 650 kilometre menzil sağlarken, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonunda toplam güç 469 beygire (350 kW) çıkıyor ve menzil 620 kilometreye düşüyor.

    İç mekânda geniş bir yaşam alanı sunan S7, karartılabilir panoramik tavan, deri direksiyon simidi, BOSE ses sistemi ve özel bir koku yayma sistemi gibi premium özelliklerle donatılmış. Geniş ekranlarla desteklenen Honda Connect 4.0 sistemi, yapay zeka destekli sesli asistan ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, adaptif hız sabitleme, çarpışma öncesi uyarı, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi güvenlik teknolojileri de mevcut.

    Rakipleri arasında Tesla Model Y öne çıkıyor. Model Y’nin arkadan itişli versiyonu 36.200 dolara, uzun menzilli dört çeker versiyonu ise 42.000 dolara satılıyor. Honda S7, sunduğu menzil ve fiyat avantajıyla bu segmentte iddialı bir alternatif oluşturuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karın guruldaması nasıl geçer missing operating system mercedes vaneo kronik sorunları popeyes chipotle sos direksiyon pompası sesi nasıl kesilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum