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    Hyundai yeni devini tanıtmaya hazırlanıyor: Karşınızda IONIQ 9!

    Elektrikli otomobil pazarının en güçlü isimlerinden biri olan Hyundai, şimdi de karşımıza devasa bir modelle, IONIQ 9 ile çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni modellerin özellikleri ve muhtemel fiyatı.

    Hyundai yeni devini tanıtmaya hazırlanıyor: Karşınızda IONIQ 9! Tam Boyutta Gör

    Hyundai, tamamen elektrikli ilk üç sıralı SUV modeli IONIQ 9 ile SUV pazarında iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Daha geniş iç hacmi, uzun menzili ve hızlı şarj özellikleriyle dikkat çeken bu model, önce Kore’de satışa sunulacak, ardından ABD ve Avrupa yollarına çıkacak.

    IONIQ 9, Hyundai’nin IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinden aldığı en iyi özellikleri daha büyük bir gövdede birleştiriyor. 110,3 kWh kapasiteli bataryası sayesinde EPA standartlarına göre yaklaşık 335 mil (539 km), WLTP ölçümlerine göre ise 620 km’ye kadar menzil sunuyor. Soğuk hava koşullarında bile verimliliğini koruyarak -7°C’de yaklaşık 400 km yol alabiliyor.

    Hyundai yeni devini tanıtmaya hazırlanıyor: Karşınızda IONIQ 9! Tam Boyutta Gör

    Enerji tasarrufunu ön planda tutan model, yolcu olmadığında arka sıradaki havalandırmayı kapatan akıllı HVAC sistemi ve hava akışını optimize eden aktif hava kanatçıklarıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik yapısı sayesinde 0.259 Cd sürtünme katsayısına sahip olan SUV, yalnızca 194 Wh/km enerji tüketimiyle segmentinde verimlilik konusunda öne çıkıyor.

    Konfor açısından da iddialı olan IONIQ 9, yedi kişilik geniş oturma kapasitesi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1.322 litre bagaj hacmi sağlıyor ki bu, Kia EV9’dan daha fazla. 5.060 mm uzunluğu ve 1.980 mm genişliğiyle büyük SUV sınıfında yer alan model, iç mekanda ise modern bir tasarımla geliyor. Çift 12 inçlik dijital ekran ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, teknolojik donanımı tamamlıyor.

    Hyundai, IONIQ 9’un ABD’de ilkbahar aylarında piyasaya çıkacağını duyurdu. Georgia’daki yeni EV fabrikasında üretilecek olan model, Tesla Supercharger’larıyla uyumlu NACS şarj bağlantısını da destekleyecek. Fiyatı henüz netleşmemiş olsa da 60.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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