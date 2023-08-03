Tam Boyutta Gör Ülkeyi kripto merkezi haline getirmeyi hedefleyen Hong Kong, yeni düzenlemelere uygun olarak bireysel müşterilere hizmet verecek kripto para borsası için ilk lisansı verdi. HashKey Exchange isimli borsa, Hong Kong’tan onay aldı.

HashKey Group, bir dijital varlık finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Grubun çatısı altında, Hong Kong merkezli borsa, HashKey Exchange de var. HashKey Exchange, son aldığı lisans ile, bölgede iş kapsamını bireysel yatırımcılara doğru genişleteceğini açıkladı. Borsanın menzili profesyonel yatırımcılardan bireysel yatırımcılara kadar geniş bir alana yayılacak.

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Konuya ilişki duyuru yapan borsa şunları söyledi:

“Mevcut bir Tip 1 ve Tip 7 lisans sahibi olarak HashKey Exchange, lisans yükseltmesini almak için basitleştirilmiş bir süreçten başarılı bir şekilde geçti.”

HashKey Group daha önce zaten bireysel müşterilere hizmet vermek için ikinci çeyrekte düzenleyici kurallara uygun bir borsa başlatmayı planladığını açıklamıştı. Şirket aynı zamanda Hong Kong'un potansiyel bir kripto merkezi olarak yeniden ortaya çıkmasından yararlanmak için 1 milyar dolarlık bir değerlemede fon toplamayı planladığını duyurmuştu.

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Hong Kong'da yeni kurallara uygun ilk kripto lisansı verildi