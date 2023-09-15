Tam Boyutta Gör Forex Suggest tarafından yapılan araştırmaya göre Hong Kong, bu yıl kripto paraların benimsenmesi için en hazırlıklı ülke olarak belirlendi. Hong Kong 8,36'lık kripto hazırlık puanı (CRS) ile zirveye yerleşirken, Amerika Birleşik Devletleri, CRS puanında yüzde 6,5'lik bir düşüş kaydederek 2022'deki 7,7'den 7,25'e geriledi ve üçüncü sıraya düştü.

Hong Kong kriptoya en hazır ülke konumunu korudu

Hong Kong, dünyanın bu alandaki öncülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. ATM'ler, işletmeler, erişilebilirlik ve yasallık yoluyla kripto paranın varlığını ve erişimini hesaba katan bir çalışma, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'nin ilk üç sırayı koruduğu 2022 liderleri arasında sıkı bir rekabet olduğunu ortaya koydu.

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Hong Kong, 8,36’lık kripto hazırlık puanı (CRS) ile zirvede yer alırken, ABD, CRS puanında yüzde 6,5’lik bir düşüş kaydederek, üçüncü sıraya geriledi.

Kripto ATM kurulumları, kripto yanlısı düzenlemeler, başlangıç kültürü ve adil bir vergi rejimi gibi faktörler bir ülkenin CRS'sine katkıda bulunur. Slovenya, Kanada ve Avustralya, aşağıda gösterildiği gibi 2023'te ilk 10'a girmeyi başardı.

Kripto Paraya En Hazır Ülkeler

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Hong Kong kripto paraya en hazır ülke!