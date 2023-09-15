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    Hong Kong kripto paraya en hazır ülke!

    Kripto para teknolojileri konusunda büyük atılımlar yapan ve yasal mevzuatlar hazırlayan Hong Kong, yapılan bir araştırmaya göre kripto paralara en hazır ülke olarak belirlendi.
    Hong Kong kripto paraya en hazır ülke! Tam Boyutta Gör
    Forex Suggest tarafından yapılan araştırmaya göre Hong Kong, bu yıl kripto paraların benimsenmesi için en hazırlıklı ülke olarak belirlendi. Hong Kong 8,36'lık kripto hazırlık puanı (CRS) ile zirveye yerleşirken, Amerika Birleşik Devletleri, CRS puanında yüzde 6,5'lik bir düşüş kaydederek 2022'deki 7,7'den 7,25'e geriledi ve üçüncü sıraya düştü.

    Hong Kong kriptoya en hazır ülke konumunu korudu

    Hong Kong, dünyanın bu alandaki öncülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. ATM'ler, işletmeler, erişilebilirlik ve yasallık yoluyla kripto paranın varlığını ve erişimini hesaba katan bir çalışma, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'nin ilk üç sırayı koruduğu 2022 liderleri arasında sıkı bir rekabet olduğunu ortaya koydu.

    Hong Kong, 8,36’lık kripto hazırlık puanı (CRS) ile zirvede yer alırken, ABD, CRS puanında yüzde 6,5’lik bir düşüş kaydederek, üçüncü sıraya geriledi. 

    Kripto ATM kurulumları, kripto yanlısı düzenlemeler, başlangıç kültürü ve adil bir vergi rejimi gibi faktörler bir ülkenin CRS'sine katkıda bulunur. Slovenya, Kanada ve Avustralya, aşağıda gösterildiği gibi 2023'te ilk 10'a girmeyi başardı.

    Kripto Paraya En Hazır Ülkeler

    Hong Kong kripto paraya en hazır ülke! Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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