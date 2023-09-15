Hong Kong kripto paraya en hazır ülke!

Hong Kong kriptoya en hazır ülke konumunu korudu
Hong Kong, dünyanın bu alandaki öncülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. ATM'ler, işletmeler, erişilebilirlik ve yasallık yoluyla kripto paranın varlığını ve erişimini hesaba katan bir çalışma, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'nin ilk üç sırayı koruduğu 2022 liderleri arasında sıkı bir rekabet olduğunu ortaya koydu.
Hong Kong, 8,36’lık kripto hazırlık puanı (CRS) ile zirvede yer alırken, ABD, CRS puanında yüzde 6,5’lik bir düşüş kaydederek, üçüncü sıraya geriledi.
Kripto ATM kurulumları, kripto yanlısı düzenlemeler, başlangıç kültürü ve adil bir vergi rejimi gibi faktörler bir ülkenin CRS'sine katkıda bulunur. Slovenya, Kanada ve Avustralya, aşağıda gösterildiği gibi 2023'te ilk 10'a girmeyi başardı.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.