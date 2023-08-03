Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook ve Instagram, Kanada’daki haber içeriklerini kaldırdı

    Kanada ile Meta arasındaki “haber” gerilimi sürüyor. Meta, beklendiği gibi Facebook ve Instagram platformlarından haber içeriklerini kaldırmaya başladı. Haberler artık buralarda yayınlanamayacak.
    Oy Ver
    Facebook ve Instagram, Kanada’daki haber içeriklerini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Meta, haber yayıncılarının linklerine ve haberlerine Kanadalıların erişimini engellemeye başladı. Meta elbette bu kararı keyfi olarak almış değil. Kanada, geçtiğimiz aylarda çıkardığı yasa kapsamında Meta’nın yayıncılara ödeme yapması gerektiğine karar vermişti. Şirket, hükümet ile bir anlaşma sağlayamaması üzere Facebook ve Instagram platformlarında haber paylaşımını engellemeye karar verdi.

    Meta’dan Kanada kararı

    Meta politika iletişim direktörü Andy Stone, X’de (Twitter) “Uzun zamandır söylediğimiz gibi, Kanada'nın kusurlu Çevrimiçi Haber Yasası geçerse, Kanada'da FB ve IG'de haber yayınını sona erdirmek zorunda kalacağız. ” ifadelerini kullandı.

    Haziran ayında Kanada Parlamentosu, teknoloji platformlarını içerikleri üzerinde "adil gelir paylaşımı" sağlamak için yayıncılarla müzakere etmeye zorlayan bir yasa olan Çevrimiçi Haber Yasasını kabul etmişti. Bu anlaşmalar gönüllü olarak yapılmadığında, yasa "son çare" olarak zorunlu tahkime izin veriyor ki bu da teknoloji tarafının pek hoşuna gitmeyecek bir sonuç.

    Meta yaptığı açıklamada "Kanada'da haber erişilebilirliğini sona erdirme sürecini başlattığını" duyururken Kanada'daki tüm Facebook ve Instagram kullanıcıları, yeni politikanın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesiyle birlikte haberlere getirilen sınırlamaları eninde sonunda görmeye başlayacak. Değişiklikler yayıncıların yanı sıra haber ve link paylaşan kullanıcılar için de geçerli olacak. Benzer şekilde Google da aslında bu yasadan etkileniyor. Arama devi, yasanın ardından arama sonuçlarında kendi haber karartmasını uygulamayı planlıyor.

    Kanadalı kanun koyucular, çevrimiçi platformların haber endüstrisine adil olmayan bir şekilde zarar verdiği endişesiyle harekete geçmişti. Teknoloji devlerinin uzunca bir süredir yayıncılardan alınan içerikleri ücretsiz kullanarak haber sektörünün çöküşüne neden olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2023/08/02/meta-starts-blocking-the-news-in-canada-its-latest-standoff-with-publishers/ https://about.fb.com/news/2023/06/changes-to-news-availability-on-our-platforms-in-canada/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel siyah duman kesici yorumları lastik yanak boyası tavsiye steam arkadaş ekleyemiyorum hyundai bayon yorum gta vice city türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız