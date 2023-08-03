Facebook ve Instagram, Kanada’daki haber içeriklerini kaldırdı

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Meta, haber yayıncılarının linklerine ve haberlerine Kanadalıların erişimini engellemeye başladı. Meta elbette bu kararı keyfi olarak almış değil. Kanada, geçtiğimiz aylarda çıkardığı yasa kapsamında Meta’nın yayıncılara ödeme yapması gerektiğine karar vermişti. Şirket, hükümet ile bir anlaşma sağlayamaması üzere Facebook ve Instagram platformlarında haber paylaşımını engellemeye karar verdi.

Meta’dan Kanada kararı

Meta politika iletişim direktörü Andy Stone, X’de (Twitter) “Uzun zamandır söylediğimiz gibi, Kanada'nın kusurlu Çevrimiçi Haber Yasası geçerse, Kanada'da FB ve IG'de haber yayınını sona erdirmek zorunda kalacağız. ” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Kanada Parlamentosu, teknoloji platformlarını içerikleri üzerinde "adil gelir paylaşımı" sağlamak için yayıncılarla müzakere etmeye zorlayan bir yasa olan Çevrimiçi Haber Yasasını kabul etmişti. Bu anlaşmalar gönüllü olarak yapılmadığında, yasa "son çare" olarak zorunlu tahkime izin veriyor ki bu da teknoloji tarafının pek hoşuna gitmeyecek bir sonuç.

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Meta yaptığı açıklamada "Kanada'da haber erişilebilirliğini sona erdirme sürecini başlattığını" duyururken Kanada'daki tüm Facebook ve Instagram kullanıcıları, yeni politikanın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesiyle birlikte haberlere getirilen sınırlamaları eninde sonunda görmeye başlayacak. Değişiklikler yayıncıların yanı sıra haber ve link paylaşan kullanıcılar için de geçerli olacak. Benzer şekilde Google da aslında bu yasadan etkileniyor. Arama devi, yasanın ardından arama sonuçlarında kendi haber karartmasını uygulamayı planlıyor.

Kanadalı kanun koyucular, çevrimiçi platformların haber endüstrisine adil olmayan bir şekilde zarar verdiği endişesiyle harekete geçmişti. Teknoloji devlerinin uzunca bir süredir yayıncılardan alınan içerikleri ücretsiz kullanarak haber sektörünün çöküşüne neden olduğu belirtiliyor.

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Facebook ve Instagram, Kanada’daki haber içeriklerini kaldırdı