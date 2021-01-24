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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

    Honor markası güncellenmiş MagicBook 14 ve 15 dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Yeni modeller 11. nesil Intel Core işlemci ve Nvidia GeForce MX450 ekran kartı ile sunuluyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
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    Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte güncellenmiş MagicBook 14 ve MagicBook 15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Cihazların hemen hemen tüm özellikleri aynı, aralarındaki fark ekran boyutu tarafında.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı"

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    İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere MagicBook 14; 14 inç ekran taşırken, MagicBook 15; 15.6 inç ekrana sahip. Her iki IPS LCD panel de 1920 × 1080 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunuyor. Ayrıca sRGB renk gamının %100'ünü kapsadıklarını ve maksimum parlaklık değerlerinin 300 nit olduğunu belirtelim.

    Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
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    Dizüstü bilgisayarlar 11. nesil Intel Core işlemcilerle geliyor. Kullanıcılar Intel Core i5-1135G7 veya Core i7-1165G7 arasında seçim yapabilecekler. Ayrıca NVIDIA GeForce MX450 ya da entegre Intel Iris Xe ekran kartı seçenekleri mevcut. Tüm konfigürasyonlarda standart olarak 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD sürücü bulunuyor.

    Fiyat etiketleri belli oldu

    Cihazlarda 1 adet USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 adet HDMI, 2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini destekliyorlar. Diğer özelliklerni metal kasa, açılır-kapanır web kamerası ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayarlar Windows 10 yüklü şekilde geliyor.

    Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
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    Modellerin pil kapasitesi de farklı. MagicBook 15 versiyonu 56 Wh'lik bataryadan güç alırken, MagicBook 14'te 42 Wh'lik pil yer alıyor. Ancak her ikisinde de 65W hızlı şarj desteği var. Dizüstü bilgisayarların fiyat etiketleri konfigürasyonlarına bağlı olarak 755 ila 990 dolar arasında değişiyor:

    • i5-1135G7, 16 GB + 512 GB - 755 dolar
    • i5-1135G7, 16 GB + 512 GB, MX450 - 850 dolar
    • i7-1165G7, 16 GB + 512 GB, MX450 - 990 dolar


    https://www.gizmochina.com/2021/01/22/honor-magicbook-14-15-2021-china-launch-price-specs-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    CooL_ROMEO

    n

    6 saat önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 çekirdekli pc’ye 1000 dolar verilmez. Eğer pc’niz varsa 4 çekirdek 8 threads bu pclere para vermeyin derim tabi profesyonel değilseniz sonuçta orada kar zarar hesabı var 100 dolar bile karlıysa değer yani.
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    DoĞu_KaN (DOĞU KAN) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    9.000 den aşağı satılmaz bu
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 34 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amoled ekranlı laptop bekliyoruz
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