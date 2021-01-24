Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

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Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte güncellenmiş MagicBook 14 ve MagicBook 15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Cihazların hemen hemen tüm özellikleri aynı, aralarındaki fark ekran boyutu tarafında.

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İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere MagicBook 14; 14 inç ekran taşırken, MagicBook 15; 15.6 inç ekrana sahip. Her iki IPS LCD panel de 1920 × 1080 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunuyor. Ayrıca sRGB renk gamının %100'ünü kapsadıklarını ve maksimum parlaklık değerlerinin 300 nit olduğunu belirtelim.

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Dizüstü bilgisayarlar 11. nesil Intel Core işlemcilerle geliyor. Kullanıcılar Intel Core i5-1135G7 veya Core i7-1165G7 arasında seçim yapabilecekler. Ayrıca NVIDIA GeForce MX450 ya da entegre Intel Iris Xe ekran kartı seçenekleri mevcut. Tüm konfigürasyonlarda standart olarak 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD sürücü bulunuyor.

Fiyat etiketleri belli oldu

Cihazlarda 1 adet USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 adet HDMI, 2 adet USB 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini destekliyorlar. Diğer özelliklerni metal kasa, açılır-kapanır web kamerası ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayarlar Windows 10 yüklü şekilde geliyor.

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Modellerin pil kapasitesi de farklı. MagicBook 15 versiyonu 56 Wh'lik bataryadan güç alırken, MagicBook 14'te 42 Wh'lik pil yer alıyor. Ancak her ikisinde de 65W hızlı şarj desteği var. Dizüstü bilgisayarların fiyat etiketleri konfigürasyonlarına bağlı olarak 755 ila 990 dolar arasında değişiyor:

i5-1135G7, 16 GB + 512 GB - 755 dolar

i5-1135G7, 16 GB + 512 GB, MX450 - 850 dolar

i7-1165G7, 16 GB + 512 GB, MX450 - 990 dolar

https://www.gizmochina.com/2021/01/22/honor-magicbook-14-15-2021-china-launch-price-specs-features/

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