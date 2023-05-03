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    Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı: 2.2K ekranla geliyor

    Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra ABD ambargosundan kurtulan Honor ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket son olarak MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı.
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    Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor markası kurumsal müşterilere yönelik ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. MagicBook Z3 14 olarak adlandırılan model 2.240 x 1.400 piksel (2.2K) çözünürlüğe sahip 14 inç IPS ekran taşıyor. Panelin 16:10 en boy oranı, %100 sRGB renk gamı ​​desteği ve 300 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.

    Honor MagicBook Z3 14'te Intel Core i5-12450 işlemciye yer verilmiş. Sekiz çekirdekli bu platforma 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD eşlik ediyor. Dizüstü bilgisayar 65W hızlı şarj destekli 60Wh batarya ile donatıldı. Çinli üreticiye göre pil ömrü 9 saat.

    Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Honor MagicBook Z3 14 fiyatı

    MagicBook Z3 14'ün diğer özelliklerini HD kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C (x2), USB-A, HDMI 1.4b, Ethernet portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 15.9 mm kalınlık ve 1.34 kg ağırlığında alüminyum alaşımlı gövdeyle sunuluyor.

    Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor MagicBook Z3 14'ün fiyatı henüz üretici tarafından açıklanmadı, ancak şirkete yakın kaynaklara göre dizüstü bilgisayar 750 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz, Windows 11 işletim sistemi (Home veya Pro) ile geliyor.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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