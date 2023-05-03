Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı: 2.2K ekranla geliyor

Tam Boyutta Gör Honor markası kurumsal müşterilere yönelik ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. MagicBook Z3 14 olarak adlandırılan model 2.240 x 1.400 piksel (2.2K) çözünürlüğe sahip 14 inç IPS ekran taşıyor. Panelin 16:10 en boy oranı, %100 sRGB renk gamı ​​desteği ve 300 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.

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Honor MagicBook Z3 14'te Intel Core i5-12450 işlemciye yer verilmiş. Sekiz çekirdekli bu platforma 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD eşlik ediyor. Dizüstü bilgisayar 65W hızlı şarj destekli 60Wh batarya ile donatıldı. Çinli üreticiye göre pil ömrü 9 saat.

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Honor MagicBook Z3 14 fiyatı

MagicBook Z3 14'ün diğer özelliklerini HD kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C (x2), USB-A, HDMI 1.4b, Ethernet portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 15.9 mm kalınlık ve 1.34 kg ağırlığında alüminyum alaşımlı gövdeyle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Honor MagicBook Z3 14'ün fiyatı henüz üretici tarafından açıklanmadı, ancak şirkete yakın kaynaklara göre dizüstü bilgisayar 750 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz, Windows 11 işletim sistemi (Home veya Pro) ile geliyor.

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Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı