Honor MagicBook Z3 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı: 2.2K ekranla geliyor

Honor MagicBook Z3 14'te Intel Core i5-12450 işlemciye yer verilmiş. Sekiz çekirdekli bu platforma 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD eşlik ediyor. Dizüstü bilgisayar 65W hızlı şarj destekli 60Wh batarya ile donatıldı. Çinli üreticiye göre pil ömrü 9 saat.
Honor MagicBook Z3 14 fiyatı
MagicBook Z3 14'ün diğer özelliklerini HD kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C (x2), USB-A, HDMI 1.4b, Ethernet portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Dizüstü bilgisayar 15.9 mm kalınlık ve 1.34 kg ağırlığında alüminyum alaşımlı gövdeyle sunuluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah