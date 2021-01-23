OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı

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OnePlus 9 serisi akıllı telefonlarla ilgili ilk söylentiler 2020'nin Ekim ayı itibarıyla ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce serinin OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç model içereceğini öğrenmiştik. Şimdi ise standart ve Pro versyionlarının temel özelliklerine ışık tutan yeni bilgiler ortaya çıktı.

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OnePlus 9'un Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.55 inç düz ekran taşıyacağı bildiriliyor. Pro varyantında ise Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inçlik kavisli ekran kullanılacak. Her iki modelin ekranında da sol üst köşeye konumlandırılmış ön kameraya ev sahipliği yapan 3.8 mm'lik bir delik olacak.

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Snapdragon 888 ve Android 11

Akıllı telefonların amiral gemisi Snapdragon 888 yonga setinden güç alacakları söyleniyor. Pil kapasiteleri henüz belli değil ancak şirkete yakın kaynaklar cihazlarda 4.500 mAh kapasiteli bataryaya yer verileceğini ifade ediyor.

OnePlus 9 ve 9 Pro modellerinin ağırlığı 200 gramı geçmeyecek. Standart versiyon 8 mm, Pro varyantı ise 8.5 mm kalınlığında olacak. Ayrıca kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkacaklarını belirtelim. OnePlus 9'un 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 48 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerası ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

OnePlus 9 serisinin Mart ayı ortalarında duyurulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/23/oneplus-9-9-pro-key-details-appear-as-rumored-march-launch-draws-near/

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