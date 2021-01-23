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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonlarını Mart ayı ortalarında duyurması bekleniyor. OnePlus 9 serisi kapsamında piyasaya sürülecek standart ve Pro versiyonlarının özellikleri ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı
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    OnePlus 9 serisi akıllı telefonlarla ilgili ilk söylentiler 2020'nin Ekim ayı itibarıyla ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce serinin OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç model içereceğini öğrenmiştik. Şimdi ise standart ve Pro versyionlarının temel özelliklerine ışık tutan yeni bilgiler ortaya çıktı.

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    OnePlus 9'un Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.55 inç düz ekran taşıyacağı bildiriliyor. Pro varyantında ise Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inçlik kavisli ekran kullanılacak. Her iki modelin ekranında da sol üst köşeye konumlandırılmış ön kameraya ev sahipliği yapan 3.8 mm'lik bir delik olacak.

    OnePlus 9 ve 9 Pro'nun temel özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 888 ve Android 11

    Akıllı telefonların amiral gemisi Snapdragon 888 yonga setinden güç alacakları söyleniyor. Pil kapasiteleri henüz belli değil ancak şirkete yakın kaynaklar cihazlarda 4.500 mAh kapasiteli bataryaya yer verileceğini ifade ediyor.

    OnePlus 9 ve 9 Pro modellerinin ağırlığı 200 gramı geçmeyecek. Standart versiyon 8 mm, Pro varyantı ise 8.5 mm kalınlığında olacak. Ayrıca kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkacaklarını belirtelim. OnePlus 9'un 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 48 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerası ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

    OnePlus 9 serisinin Mart ayı ortalarında duyurulması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/23/oneplus-9-9-pro-key-details-appear-as-rumored-march-launch-draws-near/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    4 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    5 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    9 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 4 sn. ( Mesaj Silindi )
    One plus bozdu
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