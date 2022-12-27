Uygun fiyatlı oyun telefonu Honor 80 GT tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor 80 GT, 12GB / 16GB RAM (LPDDR5), 256GB (UFS 3.1) depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Şirket, telefonun global sürümünün farklı depolama yapılandırmasına sahip olacağını söyledi ancak detayları paylaşmadı. Telefonun arka kamera kurulumu; 54MP ana kamera (Sony IMX800, 1/1.49” sensör, f/1.9 diyafram açıklığı), 8MP ultra geniş kamera (f/2.2 diyafram), 2MP makro kamera şeklinde ve dikdörtgen kamera modülü bizleri karşılıyor. Öne bakan kamera 16MP ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip.
Honor 80 GT, 66w hızlı şarj destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Magic UI 7.0 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle gelen telefon, gelişmiş soğutma için büyük buhar odası, küçük bakır teller, grafen levha gibi özelliklere sahip.
Honor 80 GT özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz kavisli, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Adreno 730 GPU
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 256GB UFS 3.1
- Arka kamera: 54MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 4800 mAh, 66W SuperCharge hızlı şarj
- Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü
- İşletim sistemi: Android 12, Magic UI 7.0
Honor 80 GT fiyatı
Honor 80 GT, Çin’de ön siparişe açıldı, 1 Ocak’ta da satışa çıkacak. Fiyatlar; 12GB + 256GB’lık model için 473 dolar, 16GB + 256GB’lık model için de 516 dolar.Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_80_gt_announced_with_sd_8_gen_1_and_54mp_main_camera-news-56999.php https://www.hihonor.com/cn/phones/honor-80-gt/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d