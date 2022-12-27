Uygun fiyatlı oyun telefonu Honor 80 GT tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor, Honor 80 serisi altında yeni oyun telefonunu tanıttı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili telefon, tasarımıyla serinin diğer üyeleriden çok farklı. Honor 80 Pro modeliyle kıyaslandığında, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde daha küçük (6.67 inç) bir ekrana bakıyoruz ancak 10 bit renk derinliği, %100 DCI-P3, 1400 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı dahil hiçbir eksik yok.

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Honor 80 GT, 12GB / 16GB RAM (LPDDR5), 256GB (UFS 3.1) depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Şirket, telefonun global sürümünün farklı depolama yapılandırmasına sahip olacağını söyledi ancak detayları paylaşmadı. Telefonun arka kamera kurulumu; 54MP ana kamera (Sony IMX800, 1/1.49” sensör, f/1.9 diyafram açıklığı), 8MP ultra geniş kamera (f/2.2 diyafram), 2MP makro kamera şeklinde ve dikdörtgen kamera modülü bizleri karşılıyor. Öne bakan kamera 16MP ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip.

Honor 80 GT, 66w hızlı şarj destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Magic UI 7.0 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle gelen telefon, gelişmiş soğutma için büyük buhar odası, küçük bakır teller, grafen levha gibi özelliklere sahip.

Honor 80 GT özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz kavisli, OLED

6.67 inç, FHD+, 120Hz kavisli, OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Adreno 730 GPU

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Adreno 730 GPU Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

12GB / 16GB LPDDR5 RAM Depolama: 256GB UFS 3.1

256GB UFS 3.1 Arka kamera: 54MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro

54MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro Ön kamera: 16MP

16MP Batarya: 4800 mAh, 66W SuperCharge hızlı şarj

4800 mAh, 66W SuperCharge hızlı şarj Biyometrik güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü

Ekran içi parmak izi sensörü İşletim sistemi: Android 12, Magic UI 7.0

Honor 80 GT fiyatı

Honor 80 GT, Çin’de ön siparişe açıldı, 1 Ocak’ta da satışa çıkacak. Fiyatlar; 12GB + 256GB’lık model için 473 dolar, 16GB + 256GB’lık model için de 516 dolar.

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Honor 80 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı