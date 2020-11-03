HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği

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Giyilebilir cihaz pazarında payını arttırmak için hamle yapmaya devam eden HONOR markasının son ürünü Band 6 oldu. HONOR Band 6 modeli çerçevesiz ekranlı ilk fitness bilekliği iddasında.

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HONOR Band 6 özellikleri ve fiyatı

HONOR Band 6 fitness bilekliğinde 1.47 inçlik 194 x 368 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Cihazda kapasitif tuş bulunmadığı için ekran daha geniş kullanılmış ve ekran kenarları da oldukça inceltilmiş. Böylece çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Kontroller yan güç tuşundan ve dokunmatik ekrandan sağlanıyor.

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Huawei TruSeen 4.0 hassas nabız sensörü ile sürekli kalbinizi dinleyen bileklik TruSleep teknolojisi ile de doğru uyku takibi yapabiliyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini ve adet döngülerini de izleyebiliyor. 180mAh kapasiteli batarya ise 14 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

5ATM seviyesine kadar suya dayanıklı kasa üzerinde manyetik şarj pinleri yer alıyor. 43 × 25.4 × 11.45mm ölçülerinde olan gövde; kayış olmadan 18gr ağırlığa sahip. NFC opsiyonu ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. HONOR Band 6 için standart versiyon 37$, NFC versiyonu için 43$ fiyat etiketi bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/03/honor-band-6-launch-price-specs-features/

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