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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği

    HONOR Band 6 fitness bilekliği oldukça ince ekran kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca nabız ve kandaki oksijen oranını ölçme özelliğine sahip.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği
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    Giyilebilir cihaz pazarında payını arttırmak için hamle yapmaya devam eden HONOR markasının son ürünü Band 6 oldu. HONOR Band 6 modeli çerçevesiz ekranlı ilk fitness bilekliği iddasında.

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    HONOR Band 6 özellikleri ve fiyatı

    HONOR Band 6 fitness bilekliğinde 1.47 inçlik 194 x 368 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Cihazda kapasitif tuş bulunmadığı için ekran daha geniş kullanılmış ve ekran kenarları da oldukça inceltilmiş. Böylece çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Kontroller yan güç tuşundan ve dokunmatik ekrandan sağlanıyor.

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    Huawei TruSeen 4.0 hassas nabız sensörü ile sürekli kalbinizi dinleyen bileklik TruSleep teknolojisi ile de doğru uyku takibi yapabiliyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini ve adet döngülerini de izleyebiliyor. 180mAh kapasiteli batarya ise 14 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

    5ATM seviyesine kadar suya dayanıklı kasa üzerinde manyetik şarj pinleri yer alıyor. 43 × 25.4 × 11.45mm ölçülerinde olan gövde; kayış olmadan 18gr ağırlığa sahip. NFC opsiyonu ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. HONOR Band 6 için standart versiyon 37$, NFC versiyonu için 43$ fiyat etiketi bulunuyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/03/honor-band-6-launch-price-specs-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    fuckulteli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NFC'yi ülkemizde kullanabilir miyiz diye soran çıkacaktır. Yok öyle bir şey. NFC ha var, ha yok bize değişen bir şey yok.
    Huawei'in ödeme aracının ülkemizde hizmet vermesi gerek öncelikle, bddk'ya kayıt olacak.. Bileklikteki NFC'ye bankaların mobil uygulamaları erişemiyor. (ya da uğraşmıyorlar)
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    LGatakan (Atakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu akıllı bilekliklere depolama koyan ilk şirket çok paralar kazanacak.
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    viper17 (A ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl çerçevesiz oluyor

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel görünüyor. ama ülkemizdeki fiyatı kaç olur acep.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fit saate benzemiş
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