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    Tanıtıma sayılı günler kala Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

    Yakında tanıtılacak Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Şirketin CEO'su tarafından paylaşılan resimde telefonun yuvarlak ve şık kamera adasına sahip olduğu görülüyor.
    Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor'un CEO'su George Zhao, yakında tanıtılacak Honor Magic 6 Pro'nun kamera tasarımını gösteren resmini paylaştı. Daha sonra da telefonu her açıdan gösteren görseller ortaya çıktı.

    Büyük dairesel bir kamera adasına sahip olan telefonun tasarımı Zhao'ya göre doğanın güzelliğinden olduğı kadar medeniyetler tarihinden de ilham alıyor. Aynı zamanda Çin tarihinden ve 19. yüzyıl taş işçiliğinden de esinlenildiğini belirtiyor.

    Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri

    Honor Magic 6 serisi Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak. Kamera tarafında ise Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.

    Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Batarya tarafında Honor Magic 6, 5.450mAh pile sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh pil ile donatılacak. Ekran tarafında 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.

    Honor, Magic 6 serisini ve MagicOS 8.0 işletim sistemini 10-11 Ocak arası gerçekleştireceği etkinlik ile duyuracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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