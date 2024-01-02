Tanıtıma sayılı günler kala Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor'un CEO'su George Zhao, yakında tanıtılacak Honor Magic 6 Pro'nun kamera tasarımını gösteren resmini paylaştı. Daha sonra da telefonu her açıdan gösteren görseller ortaya çıktı.

Büyük dairesel bir kamera adasına sahip olan telefonun tasarımı Zhao'ya göre doğanın güzelliğinden olduğı kadar medeniyetler tarihinden de ilham alıyor. Aynı zamanda Çin tarihinden ve 19. yüzyıl taş işçiliğinden de esinlenildiğini belirtiyor.

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Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri

Honor Magic 6 serisi Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak. Kamera tarafında ise Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.

Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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Batarya tarafında Honor Magic 6, 5.450mAh pile sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh pil ile donatılacak. Ekran tarafında 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.

Honor, Magic 6 serisini ve MagicOS 8.0 işletim sistemini 10-11 Ocak arası gerçekleştireceği etkinlik ile duyuracak.

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