Tanıtıma sayılı günler kala Honor Magic 6 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Büyük dairesel bir kamera adasına sahip olan telefonun tasarımı Zhao'ya göre doğanın güzelliğinden olduğı kadar medeniyetler tarihinden de ilham alıyor. Aynı zamanda Çin tarihinden ve 19. yüzyıl taş işçiliğinden de esinlenildiğini belirtiyor.
Honor Magic 6 serisinin beklenen özellikleri
Honor Magic 6 serisi Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak. Kamera tarafında ise Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro, 50 megapiksel OmniVision OV50H ana kamera ve 50 megapiksel OV50M ultra geniş lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefoto çekimler için ise Magic 6, 50 megapiksel OV50M kamera sensörü ile donatılırken Pro modeli ise Samsung HP3 kamera sensörüne sahip olacak.
Magic 6 Porsche Design sürümü ise 50 megapiksel OV50K ana kamera sensörünün ev sahipliği yaptığı 50 megapiksel OV50M ultra geniş lens ve bir Samsung HP3 telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.
Batarya tarafında Honor Magic 6, 5.450mAh pile sahip olacakken Magic 6 Pro ve Porsche Design ise 5.600mAh pil ile donatılacak. Ekran tarafında 4320Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek seri, 4000+ nit tepe parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak.
Honor, Magic 6 serisini ve MagicOS 8.0 işletim sistemini 10-11 Ocak arası gerçekleştireceği etkinlik ile duyuracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.