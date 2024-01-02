Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar paylaşıldı

Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro
Vivo X Fold 3 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış ilk katlanabilir telefonlardan biri olabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, standart X Fold 3 ile Pro muadili arasındaki farklar belirsizliğini koruyor. Kaynaklara göre Pro olmayan varyant Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç olacak. Bir nesil önceki amiral gemisi işlemciyle birlikte Vivo X Fold 3 daha uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkabilir.
Öte yandan bir de Vivo Pad 3 var. Daha önceki raporlar Vivo Pad 3 tabletin Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağını gösteriyordu. Aktarılanlara göre yeni tablet hem OLED hem de LCD ekran alternatifleri sunacak. Önceki modelde bulunan 12.1 inçlik panele kıyasla Vivo Pad 3’ün daha büyük bir ekranla ile de geleceği söyleniyor. Vivo X Fold 3, X Fold 3 Pro ve Pad 3 tablet, bu çeyrek (Ocak - Mart) içerisinde tanıtılarak piyasaya sürülebilir. Vivo, bu yeni ürünleriyle birlikte Vivo X100s modelini de tanıtabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.