Tam Boyutta Gör Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonları gittikçe yaklaşıyor ve firmanın bir lansman etkinliği hazırladığı bildiriliyor. Öte yandan yaklaşan katlanabilir Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar da paylaşıldı. Bu iki modele ek olarak Vivo Pad 3 tabletle ilgili önemli ayrıntıları da ortaya çıktı.

Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış ilk katlanabilir telefonlardan biri olabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, standart X Fold 3 ile Pro muadili arasındaki farklar belirsizliğini koruyor. Kaynaklara göre Pro olmayan varyant Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç olacak. Bir nesil önceki amiral gemisi işlemciyle birlikte Vivo X Fold 3 daha uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkabilir.

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Öte yandan bir de Vivo Pad 3 var. Daha önceki raporlar Vivo Pad 3 tabletin Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağını gösteriyordu. Aktarılanlara göre yeni tablet hem OLED hem de LCD ekran alternatifleri sunacak. Önceki modelde bulunan 12.1 inçlik panele kıyasla Vivo Pad 3’ün daha büyük bir ekranla ile de geleceği söyleniyor. Vivo X Fold 3, X Fold 3 Pro ve Pad 3 tablet, bu çeyrek (Ocak - Mart) içerisinde tanıtılarak piyasaya sürülebilir. Vivo, bu yeni ürünleriyle birlikte Vivo X100s modelini de tanıtabilir.

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Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar paylaşıldı