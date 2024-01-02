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    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar paylaşıldı

    Çinli teknoloji devi Vivo, önümüzdeki yakın dönemde yeni ürünlerini tanıtacak. Bu bağlamda kısa süre önce Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar paylaşıldı.
    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonları gittikçe yaklaşıyor ve firmanın bir lansman etkinliği hazırladığı bildiriliyor. Öte yandan yaklaşan katlanabilir Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’dan yeni detaylar da paylaşıldı. Bu iki modele ek olarak Vivo Pad 3 tabletle ilgili önemli ayrıntıları da ortaya çıktı.

    Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro

    Vivo X Fold 3 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış ilk katlanabilir telefonlardan biri olabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, standart X Fold 3 ile Pro muadili arasındaki farklar belirsizliğini koruyor. Kaynaklara göre Pro olmayan varyant Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç olacak. Bir nesil önceki amiral gemisi işlemciyle birlikte Vivo X Fold 3 daha uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkabilir.

    Öte yandan bir de Vivo Pad 3 var. Daha önceki raporlar Vivo Pad 3 tabletin Dimensity 9300 yonga setine sahip olacağını gösteriyordu. Aktarılanlara göre yeni tablet hem OLED hem de LCD ekran alternatifleri sunacak. Önceki modelde bulunan 12.1 inçlik panele kıyasla Vivo Pad 3’ün daha büyük bir ekranla ile de geleceği söyleniyor. Vivo X Fold 3, X Fold 3 Pro ve Pad 3 tablet, bu çeyrek (Ocak - Mart) içerisinde tanıtılarak piyasaya sürülebilir. Vivo, bu yeni ürünleriyle birlikte Vivo X100s modelini de tanıtabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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