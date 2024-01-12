Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro tanıtıldı: 180 MP periskop kamera, Snapdragon Gen 3 ve fazlası

Tam Boyutta Gör Honor, amiral gemisi telefonları Honor Magic 6 ve 6 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan telefonlar, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımlarıyla iddialı geliyor.

Honor Magic 6 serisi 6.8 inç büyüklüğe, 1,264 x 2,800 piksel çözünürlüğe sahip kavisli LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 1-120Hz arası değişken yeinleme hızına ve 4320 Hz PWM karartma frekansına sahip ekranlar, otomatik modda 1800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. HDR içeriklerde ise lokal olarak 5000 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Magic 6'nın ekranında kamera deliği bulunurken, Magic 6 Pro'da hap şeklinde bir çentik yer alıyor. Bunun sebebi, telefonda iPhone'lardan aşina olduğumuz FaceID'ye benzer bir 3D yüz tanıma modülünün bulunması. Honor ayrıca, Pro modelinin ekranının kırılmaya 10 kat dayanıklı "Dev Gergedan Camı" ile korunduğunu belirtiyor. Telefon, Swiss SGS beş yıldız düşme koruma sertifikasına sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında her iki telefonda da 50 MP, OIS destekli bir ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Telefoto kamera tarafında ise normal model ile Pro model ayrışıyor. Honor Magic 6'da 32 MP, OIS destekli 2.5x optik yakınlaştırma yapabilen bir sensör yer alırken, Magic 6 Pro'da 180 MP çözünürlükte, OIS destekli ve 2.5x optik zum yapabilen periskop kamera bulunuyor.

Qulacomm'un en yeni amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan telefonlar, 16 GB'a kadar RAM ve Pro modelde 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

Android 14 temelli MagicOS 8.0 ile gelen serinin normal modeli 5450 mAh pil ve 66 Watt şarj hızı sunarken, Pro model 5600 mAh pil ve 80 Watt şarj hızı ile geliyor. Telefonların diğer özellikleri ise şöyle: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kızılötesi alıcı ve IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası. Bunun yanında Magic 6 Pro'da uydu bağlantısı özelliğinin olduğunu da belirtelim. Honor'a göre telefonun uydu bağlantısı endüstrinin en hızlısı. %40 daha hızlı olduğu belirtilen bağlantı aynı zamanda bekleme modunda %50 daha az güç tüketiyor.

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Honor Magic 6 Özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161.8 x 75.4 x 8.1mm, 199 g

: 161.8 x 75.4 x 8.1mm, 199 g Ekran : 6.78 inç, 2800x1264, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED

: 6.78 inç, 2800x1264, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 50MP, f/1.9, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 32MP f/2.4, OIS, 2.5x zum, telefoto kamera

: 50MP, f/1.9, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 32MP f/2.4, OIS, 2.5x zum, telefoto kamera Ön kamera : 50MP f/2.4

: 50MP f/2.4 Batarya : 5450 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz

: 5450 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz Yazılım : MagicOS 8.0, Android 14

: MagicOS 8.0, Android 14 Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

Honor Magic 6 Fiyatı

Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 710 dolar

Honor Magic 6, 16GB + 256GB : 750 dolar

Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 790 dolar

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Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Boyut ve ağırlık : 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g

: 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g Ekran : 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED

: 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP, f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera

: 50MP, f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera Ön kamera : 50MP f/2.4

: 50MP f/2.4 Batarya : 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz

: 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz Yazılım : MagicOS 8.0, Android 14

: MagicOS 8.0, Android 14 Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, uydu bağlantısı

Honor Magic 6 Pro Fiyatı

Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 803 dolar

Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 873 dolar

Honor Magic 6, 16GB + 1TB : 944 dolar

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