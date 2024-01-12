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    Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro tanıtıldı: 180 MP periskop kamera, Snapdragon Gen 3 ve fazlası

    Honor, amiral gemisi telefonları Honor Magic 6 ve 6 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan telefonlar, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımlarıyla iddialı geliyor.
    Honor Magic 6 ve 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, amiral gemisi telefonları Honor Magic 6 ve 6 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan telefonlar, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımlarıyla iddialı geliyor.

    Honor Magic 6 serisi 6.8 inç büyüklüğe, 1,264 x 2,800 piksel çözünürlüğe sahip kavisli LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 1-120Hz arası değişken yeinleme hızına ve 4320 Hz PWM karartma frekansına sahip ekranlar, otomatik modda 1800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. HDR içeriklerde ise lokal olarak 5000 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Magic 6'nın ekranında kamera deliği bulunurken, Magic 6 Pro'da hap şeklinde bir çentik yer alıyor. Bunun sebebi, telefonda iPhone'lardan aşina olduğumuz FaceID'ye benzer bir 3D yüz tanıma modülünün bulunması. Honor ayrıca, Pro modelinin ekranının kırılmaya 10 kat dayanıklı "Dev Gergedan Camı" ile korunduğunu belirtiyor. Telefon, Swiss SGS beş yıldız düşme koruma sertifikasına sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor.

    Honor Magic 6 ve 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında her iki telefonda da 50 MP, OIS destekli bir ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Telefoto kamera tarafında ise normal model ile Pro model ayrışıyor. Honor Magic 6'da 32 MP, OIS destekli 2.5x optik yakınlaştırma yapabilen bir sensör yer alırken, Magic 6 Pro'da 180 MP çözünürlükte, OIS destekli ve 2.5x optik zum yapabilen periskop kamera bulunuyor.

    Qulacomm'un en yeni amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan telefonlar, 16 GB'a kadar RAM ve Pro modelde 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

    Android 14 temelli MagicOS 8.0 ile gelen serinin normal modeli 5450 mAh pil ve 66 Watt şarj hızı sunarken, Pro model 5600 mAh pil ve 80 Watt şarj hızı ile geliyor. Telefonların diğer özellikleri ise şöyle: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kızılötesi alıcı ve IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası. Bunun yanında Magic 6 Pro'da uydu bağlantısı özelliğinin olduğunu da belirtelim. Honor'a göre telefonun uydu bağlantısı endüstrinin en hızlısı. %40 daha hızlı olduğu belirtilen bağlantı aynı zamanda bekleme modunda %50 daha az güç tüketiyor.

    Honor Magic 6 ve 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 6 Özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161.8 x 75.4 x 8.1mm, 199 g
    • Ekran: 6.78 inç, 2800x1264, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 50MP,  f/1.9, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 32MP f/2.4, OIS, 2.5x zum, telefoto kamera
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Batarya: 5450 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz
    • Yazılım: MagicOS 8.0, Android 14
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

    Honor Magic 6 Fiyatı

    • Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 710 dolar
    • Honor Magic 6, 16GB + 256GB : 750 dolar
    • Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 790 dolar

    Honor Magic 6 Pro Özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g
    • Ekran: 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP,  f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz
    • Yazılım: MagicOS 8.0, Android 14
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, uydu bağlantısı

    Honor Magic 6 Pro Fiyatı

    • Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 803 dolar
    • Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 873 dolar
    • Honor Magic 6, 16GB + 1TB : 944 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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