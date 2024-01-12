Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro tanıtıldı: 180 MP periskop kamera, Snapdragon Gen 3 ve fazlası

- Honor Magic 6 Özellikleri
- Honor Magic 6 Fiyatı
- Honor Magic 6 Pro Özellikleri
- Honor Magic 6 Pro Fiyatı
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Honor Magic 6 serisi 6.8 inç büyüklüğe, 1,264 x 2,800 piksel çözünürlüğe sahip kavisli LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 1-120Hz arası değişken yeinleme hızına ve 4320 Hz PWM karartma frekansına sahip ekranlar, otomatik modda 1800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. HDR içeriklerde ise lokal olarak 5000 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Magic 6'nın ekranında kamera deliği bulunurken, Magic 6 Pro'da hap şeklinde bir çentik yer alıyor. Bunun sebebi, telefonda iPhone'lardan aşina olduğumuz FaceID'ye benzer bir 3D yüz tanıma modülünün bulunması. Honor ayrıca, Pro modelinin ekranının kırılmaya 10 kat dayanıklı "Dev Gergedan Camı" ile korunduğunu belirtiyor. Telefon, Swiss SGS beş yıldız düşme koruma sertifikasına sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor.
Qulacomm'un en yeni amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan telefonlar, 16 GB'a kadar RAM ve Pro modelde 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.
Android 14 temelli MagicOS 8.0 ile gelen serinin normal modeli 5450 mAh pil ve 66 Watt şarj hızı sunarken, Pro model 5600 mAh pil ve 80 Watt şarj hızı ile geliyor. Telefonların diğer özellikleri ise şöyle: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kızılötesi alıcı ve IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası. Bunun yanında Magic 6 Pro'da uydu bağlantısı özelliğinin olduğunu da belirtelim. Honor'a göre telefonun uydu bağlantısı endüstrinin en hızlısı. %40 daha hızlı olduğu belirtilen bağlantı aynı zamanda bekleme modunda %50 daha az güç tüketiyor.
Honor Magic 6 Özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 161.8 x 75.4 x 8.1mm, 199 g
- Ekran: 6.78 inç, 2800x1264, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 50MP, f/1.9, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 32MP f/2.4, OIS, 2.5x zum, telefoto kamera
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Batarya: 5450 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz
- Yazılım: MagicOS 8.0, Android 14
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör
Honor Magic 6 Fiyatı
- Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 710 dolar
- Honor Magic 6, 16GB + 256GB : 750 dolar
- Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 790 dolar
Honor Magic 6 Pro Özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g
- Ekran: 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP, f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz
- Yazılım: MagicOS 8.0, Android 14
- Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, uydu bağlantısı
Honor Magic 6 Pro Fiyatı
- Honor Magic 6, 12GB + 256GB : 803 dolar
- Honor Magic 6, 16GB + 512GB : 873 dolar
- Honor Magic 6, 16GB + 1TB : 944 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.