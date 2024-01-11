Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı: Orta seviyede periskop kamera

Realme Çin'in onayladığı bilgilere göre, Realme 12 Pro Plus, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B periskop kameraya sahip olacak. Bu kamerayla 3x optik zum, 6x kayıpsız zum ve 120x dijital zum yapılabilecek. Realme 12 Pro'da ise 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer alacak.
Realme 12 Pro ve 12 Pro+'ın sırasıyla Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 7s Gen 2 çipsetlerini içermesi bekleniyor. Her iki telefon da 6,7 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekrana ve 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Realme 11 Pro serisi gibi 12 Pro ve 12 Pro+ da sırasıyla 67W ve 100W hızlı şarj desteğiyle gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.