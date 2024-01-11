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    Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı: Orta seviyede periskop kamera

    Ocak ayının sonunda tanıtılması beklenen Realme 12 Pro serisinin kamera detayları belli oldu. Realme 12 Pro ve Pro Plus isimli iki telefondan oluşacak seri güçlü kamera altyapısına sahip olacak.
    Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı Tam Boyutta Gör
    Ocak ayının sonunda tanıtılması beklenen Realme 12 Pro serisinin kamera detayları belli oldu. Realme 12 Pro ve Pro Plus isimli iki telefondan oluşacak seri güçlü kamera altyapısına sahip olacak.

    Realme Çin'in onayladığı bilgilere göre, Realme 12 Pro Plus, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B periskop kameraya sahip olacak. Bu kamerayla 3x optik zum, 6x kayıpsız zum ve 120x dijital zum yapılabilecek. Realme 12 Pro'da ise 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer alacak.

    Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı Tam Boyutta Gör
    Realme İspanya'nın onayladığı bilgiye göre ise Realme 12 Pro ve Pro Plus, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX890 sensörüne sahip ana kamerayla gelecek. Ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 Pro+ 32 MP, 12 Pro ise 16 MP selfie kamerası bulunduracak.

    Realme 12 Pro ve 12 Pro+'ın sırasıyla Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 7s Gen 2 çipsetlerini içermesi bekleniyor. Her iki telefon da 6,7 ​​inç AMOLED FHD+ 120Hz ekrana ve 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Realme 11 Pro serisi gibi 12 Pro ve 12 Pro+ da sırasıyla 67W ve 100W hızlı şarj desteğiyle gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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