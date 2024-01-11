Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı: Orta seviyede periskop kamera

Tam Boyutta Gör Ocak ayının sonunda tanıtılması beklenen Realme 12 Pro serisinin kamera detayları belli oldu. Realme 12 Pro ve Pro Plus isimli iki telefondan oluşacak seri güçlü kamera altyapısına sahip olacak.

Realme Çin'in onayladığı bilgilere göre, Realme 12 Pro Plus, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B periskop kameraya sahip olacak. Bu kamerayla 3x optik zum, 6x kayıpsız zum ve 120x dijital zum yapılabilecek. Realme 12 Pro'da ise 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer alacak.

Tam Boyutta Gör Realme İspanya'nın onayladığı bilgiye göre ise Realme 12 Pro ve Pro Plus, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX890 sensörüne sahip ana kamerayla gelecek. Ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 Pro+ 32 MP, 12 Pro ise 16 MP selfie kamerası bulunduracak.

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Realme 12 Pro ve 12 Pro+'ın sırasıyla Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 7s Gen 2 çipsetlerini içermesi bekleniyor. Her iki telefon da 6,7 ​​inç AMOLED FHD+ 120Hz ekrana ve 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Realme 11 Pro serisi gibi 12 Pro ve 12 Pro+ da sırasıyla 67W ve 100W hızlı şarj desteğiyle gelebilir.

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Realme 12 Pro serisinin kamera özellikleri resmi olarak onaylandı