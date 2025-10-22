Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller ve tarihleri

MagicOS 10 güncellemesi alacak telefonlar
Android 16 tabanlı Magic OS 10, Honor telefonlarda yazılım deneyimini baştan aşağı yeniliyor. Şirket, güncellemenin hangi modellere ve ne zaman geleceğini açıkladı. İlk dağıtım ekim ayı sonunda Honor Magic V5 modeliyle başlayacak. Aynı ay içinde Magic 7 serisi, Magic 6 serisi, Honor GT Pro ve Honor 400 serisi modeller de güncellemeyi alacak.
Kasım ayında Magic V3, Vs3 ve Magic 5 ailesiyle birlikte GT 2 Pro tableti güncellemeye dahil edilecek. Aralık döneminde ise Magic V2 ailesi ve MagicPad 2 serisiyle birlikte GT ve V9 tablet modelleri MagicOS 10'a geçiş yapacak. Kalan cihazlar için dağıtımın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.Cihazınız listede yer alıyorsa, güncelleme size ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.
Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi
Ekim 2025:
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7
- Honor GT Pro
- Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 6 Ultimate Edition
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6
- Honor 400 Pro
- Honor 400
- Honor MagicPad 3
Kasım 2025:
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic 5 Ultimate Design
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 5
- Honor Tablet GT 2 Pro
Aralık 2025:
- Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor MagicPad 2
- Honor Tablet GT Pro
- Honor Tablet GT
- Honor Tablet V9
2026’nın ilk çeyreği:
- Honor Magic V Flip 2
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic Vs Ultimate Edition
- Honor Magic Vs
- Honor 300 Ultra
- Honor 300 Pro
- Honor 300
- Honor GT
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
- Honor Power
- Honor X70
- Honor X70i
- Honor X60 GT
- Honor Tablet 10
- Honor Tablet X9 Pro
- Honor Tablet X9