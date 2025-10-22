Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller ve tarihleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honor, bildiğiniz gibi Android 16 tabanlı MagicOS 10'u resmen duyurdu ve yeni sürüm yeni nesil cihazlara ulaşmaya başlayacak. Yeni güncelleme için resmi dağıtım takvimi ise geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. İlk olarak Honor Magic V5'e ulaşan güncelleme, önümüzdeki haftalarda diğer Honor cihazlara da yayılacak. İşte detaylar...

MagicOS 10 güncellemesi alacak telefonlar

Android 16 tabanlı Magic OS 10, Honor telefonlarda yazılım deneyimini baştan aşağı yeniliyor. Şirket, güncellemenin hangi modellere ve ne zaman geleceğini açıkladı. İlk dağıtım ekim ayı sonunda Honor Magic V5 modeliyle başlayacak. Aynı ay içinde Magic 7 serisi, Magic 6 serisi, Honor GT Pro ve Honor 400 serisi modeller de güncellemeyi alacak.

Kasım ayında Magic V3, Vs3 ve Magic 5 ailesiyle birlikte GT 2 Pro tableti güncellemeye dahil edilecek. Aralık döneminde ise Magic V2 ailesi ve MagicPad 2 serisiyle birlikte GT ve V9 tablet modelleri MagicOS 10'a geçiş yapacak. Kalan cihazlar için dağıtımın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.Cihazınız listede yer alıyorsa, güncelleme size ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi

Ekim 2025:

Honor Magic V5

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor GT Pro

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor MagicPad 3

Kasım 2025:

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic 5 Ultimate Design

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Tablet GT 2 Pro

Aralık 2025:

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

2026’nın ilk çeyreği:

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs Ultimate Edition

Honor Magic Vs

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor GT

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor Tablet 10

Honor Tablet X9 Pro

Honor Tablet X9

