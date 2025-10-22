Giriş
    Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller ve tarihleri

    Honor, Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesinin kararlı sürümü için yayın takvimi belli oldu. Peki yeni sürüm hangi Honor cihazlara geliyor veya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...

    Honor, MagicOS 10 güncellemesi alacak telefonları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Honor, bildiğiniz gibi Android 16 tabanlı MagicOS 10'u resmen duyurdu ve yeni sürüm yeni nesil cihazlara ulaşmaya başlayacak. Yeni güncelleme için resmi dağıtım takvimi ise geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. İlk olarak Honor Magic V5'e ulaşan güncelleme, önümüzdeki haftalarda diğer Honor cihazlara da yayılacak. İşte detaylar...

    MagicOS 10 güncellemesi alacak telefonlar

    Android 16 tabanlı Magic OS 10, Honor telefonlarda yazılım deneyimini baştan aşağı yeniliyor. Şirket, güncellemenin hangi modellere ve ne zaman geleceğini açıkladı. İlk dağıtım ekim ayı sonunda Honor Magic V5 modeliyle başlayacak. Aynı ay içinde Magic 7 serisi, Magic 6 serisi, Honor GT Pro ve Honor 400 serisi modeller de güncellemeyi alacak.

    Kasım ayında Magic V3, Vs3 ve Magic 5 ailesiyle birlikte GT 2 Pro tableti güncellemeye dahil edilecek. Aralık döneminde ise Magic V2 ailesi ve MagicPad 2 serisiyle birlikte GT ve V9 tablet modelleri MagicOS 10'a geçiş yapacak. Kalan cihazlar için dağıtımın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.Cihazınız listede yer alıyorsa, güncelleme size ulaştığında bir bildirim alacaksınız. Ayrıca Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

    Honor MagicOS 10 güncelleme takvimi

    Ekim 2025:

    • Honor Magic V5
    • Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
    • Honor Magic 7 Pro
    • Honor Magic 7
    • Honor GT Pro
    • Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
    • Honor Magic 6 Ultimate Edition
    • Honor Magic 6 Pro
    • Honor Magic 6
    • Honor 400 Pro
    • Honor 400
    • Honor MagicPad 3

    Kasım 2025:

    • Honor Magic V3
    • Honor Magic Vs3
    • Honor Magic 5 Ultimate Design
    • Honor Magic 5 Pro
    • Honor Magic 5
    • Honor Tablet GT 2 Pro

    Aralık 2025:

    • Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
    • Honor Magic V2 Ultimate Edition
    • Honor Magic V2
    • Honor MagicPad 2
    • Honor Tablet GT Pro
    • Honor Tablet GT
    • Honor Tablet V9

    2026’nın ilk çeyreği:

    • Honor Magic V Flip 2
    • Honor Magic V Flip
    • Honor Magic Vs2
    • Honor Magic Vs Ultimate Edition
    • Honor Magic Vs
    • Honor 300 Ultra
    • Honor 300 Pro
    • Honor 300
    • Honor GT
    • Honor 200 Pro
    • Honor 200
    • Honor 100 Pro
    • Honor 100
    • Honor 90 GT
    • Honor Power
    • Honor X70
    • Honor X70i
    • Honor X60 GT
    • Honor Tablet 10
    • Honor Tablet X9 Pro
    • Honor Tablet X9
