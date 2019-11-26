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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü

    Huawei Watch GT 2'nin Honor alt markasından gelen ve ufak farklılıklar taşıyan modeli MagicWatch 2 tanıtıldı. Cihaz yüzme takibi ve pil ömrü üzerine odaklanarak müşterileri cezbedecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü
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    Huawei’nin alt markası Honor tarafından yeni akıllı saat MagicWatch 2 tanıtıldı. Cihazın anahtar özellikleri 14 günlük pil ömrü ve 5ATM su basıncına dayanıklılık olarak vurgulandı.

    Honor’un yüzme takibi özelliklerine odaklandığı akıllı saati, yüzme sırasında kalp ritmini izlemenin yanında hız ve yakılan kalorileri de takip ediyor. Cihaz ayrıca SWOLF adı verilen skoru da hesaplıyor. Bu skorun içerisinde toplam kulaç sayınız ve havuzun tamamını kaç saniyede geçtiğiniz gibi metrikler yer alıyor.

    Cihaz gün içerisinde sürekli olarak kalp ritmi takibi yapabiliyor ve bu verilerle çok yüksek ya da düşük ritimlerde kullanıcıya uyarı yapabiliyor. Yine kalp ritmi desteğiyle stres tespiti yapan cihaz, yüksek seviyeler tespit ettiğinde rahatlamanız için bazı öneriler veriyor. Son olarak uyku takibi özelliği, 6 farklı uyku bozukluğunu teşhis edebiliyor.

    Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü

    15 farklı fitness moduna sahip MagicWatch 2, açık havada yürüyüşten spor salonu ekipmanlarına kadar destek sunuyor. Cihaz GPS ve GLONASS desteğiyle sık ormanlık alanlarda ya da yüksek binaların olduğu şehir merkezlerinde daha iyi konumlama hizmeti sunmayı vadediyor.

    İç özellikleri tamamladıktan sonra fiziksel yapıya geçersek, cihazın gövdesi 361L paslanmaz çelikten üretilmiş ve 42mm-46mm olmak üzere iki boyutta geliyor. Modeller sırasıyla 1,4 inç ve 1,2 inç ekranlara sahip fakat ikisinin de ekran tipi AMOLED ve aynı piksel yoğunluğu olan 326ppi sunuyorlar. Bu durum, büyük ekranlı modelin çözünürlüğünü 454 x 454 piksel olarak belirlerken küçük modelinkini 390 x 390 piksel olarak belirliyor.

    Tıpkı Huawei Watch GT 2 gibi Kirin A1 çipsetiyle gelen akıllı saat, Huawei modeliyle çok sayıda benzerlik taşıyor. Firmaların stratejisi gereği Honor markası daha çok gençleri hedefliyor.

    Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü
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    Model fark etmeksizin 4GB dâhili depolamma sunan saat, çevrimdışı müzik dinlemek için dosya gönderimi yapmanıza imkan sağlıyor. Bunun yanında gelişmiş Bluetooth bağlantısı, telefonunuz 150m uzakta olsa bile aramalara cevap vermenize imkan sağlıyor.

    Reklamı yapılan 14 gün pil ömrü, her hafta 90 dakika GPS takipli spor, Bluetooth üzerinden 30 dakika görüşme ve 30 dakika müzik dinlemek olarak hesaplanıyor. 46mm boyuta sahip model, diğerine göre daha büyük bir pile sahip olduğundan 14 gün vaadi sadece bu model için geçerli. Küçük modelin pil ömrü ise bir hafta olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı"

    Uluslararası pazarda 12 Aralık’ta satışa sunulacak Honor MagicWatch 2, 42mm’lik model için 179 eurodan başlayan bir fiyat etiketine sahip. 46mm modelin başlangıç fiyatı ise 189 eurodan başlıyor. Renk seçeneklerinin her biri ise farklı fiyatlara sahip. 



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