Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Realme yöneticileri, şirketin ColorOS 7 üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda akıllı telefon modellerine gönderileceğini açıklamışlardı. Şimdi ise Realme, yayınladığı resmi basın bülteniyle güncelleme takvimini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor"

ColorOS 7 birçok yenilikle gelecek

Realme'nin basın bülteninde kendi geliştirdiği, Android 10 tabanlı ColorOS 7 için yol haritası yer alıyor. İlk beta 18 Aralık'ta Realme X2 Pro sahiplerine gelecek, ancak garip bir şekilde amiral gemisi model kararlı sürümü alan ilk cihaz olmayacak. Final sürümler ise Ocak ayından itibaren Realme 3 Pro ve Realme XT ile piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

Realme X ve Realme 5 Pro modellerinin Şubat ayında, X2 Pro'nun ise yalnızca son güncellemeyi Mart ayında alacağı açıklanırken, güncellemeler 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise yedi telefonla devam edecek. Şirkete göre, yeni kullanıcı arayüzü daha yumuşak oyun grafikleri, daha iyi RAM yönetimi ve kesintisiz video ve vlogging deneyimi de dahil olmak üzere ColorOS 7'nin getirdiği her şeye sahip olacak. Ayrıca, sistem genelinde karanlık mod ve uygulama simgeleri, şekil, boyut ve yazı tipi gibi öğeleri özelleştirme yeteneği de olacak.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/realme-x2-pro-coloros-7-beta-roadmap-details-2020-launch-2138143