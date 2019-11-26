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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı

    Çinli teknoloji üreticisi Realme, akıllı telefon modellerine getireceği ColorOS 7 ve Android 10 güncellemeleri için yol haritasını açıkladı. İşte Realme akıllı telefonların güncelleme tarihleri.
    7 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı
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    Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Realme yöneticileri, şirketin ColorOS 7 üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda akıllı telefon modellerine gönderileceğini açıklamışlardı. Şimdi ise Realme, yayınladığı resmi basın bülteniyle güncelleme takvimini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor"

    ColorOS 7 birçok yenilikle gelecek

    Realme'nin basın bülteninde kendi geliştirdiği, Android 10 tabanlı ColorOS 7 için yol haritası yer alıyor. İlk beta 18 Aralık'ta Realme X2 Pro sahiplerine gelecek, ancak garip bir şekilde amiral gemisi model kararlı sürümü alan ilk cihaz olmayacak. Final sürümler ise Ocak ayından itibaren Realme 3 Pro ve Realme XT ile piyasaya sürülecek.

    Realme, ColorOS 7 ve Android 10 güncelleme takvimini açıkladı
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    Realme X ve Realme 5 Pro modellerinin Şubat ayında, X2 Pro'nun ise yalnızca son güncellemeyi Mart ayında alacağı açıklanırken, güncellemeler 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise yedi telefonla devam edecek. Şirkete göre, yeni kullanıcı arayüzü daha yumuşak oyun grafikleri, daha iyi RAM yönetimi ve kesintisiz video ve vlogging deneyimi de dahil olmak üzere ColorOS 7'nin getirdiği her şeye sahip olacak. Ayrıca, sistem genelinde karanlık mod ve uygulama simgeleri, şekil, boyut ve yazı tipi gibi öğeleri özelleştirme yeteneği de olacak.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/realme-x2-pro-coloros-7-beta-roadmap-details-2020-launch-2138143 Yorum Yaz
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