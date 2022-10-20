6000 mAh'li Honor Play 40 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor Play 40 Plus neler sunuyor?
6.74 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı ile satışa sunulan bu modelde damla çentik mevcut. Kendisinin en ve boy oranı 20:9. 90 Hz ekran yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü (HD+) de Honor Play 40 Plus'a eklenen özellikler arasında yer alıyor.
Gücünü Dimensity 700 isimli işlemciden alan Çin menşeli bu cihazın bataryası 6000 mAh. 23 saat boyunca hiç ara vermeden video oynatma kabiliyeti ile 22.5 W hızlı şarj teknolojisi de kullanıcıların emri altında olacak.
Honor Play 40 Plus özellikleri
- Ekran büyüklüğü: 6.74 inç
- Ekran türü: IPS LCD
- Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600
- En ve boy oranı: 20:9
- Ekran yenileme hızı: 90 Hz
- Ağırlık: Yaklaşık 196 gram
- İncelik: 8.27 mm
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700 (2 adet 2.2 GHz hızında olan ARM Cortex-A76, 6 adet güç verimliliği sağlayan ve 2 GHz hızında olan Cortex-A55)
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Hafıza: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı kamera
- Ön kamera: 5 MP Selfie
- Batarya kapasitesi: 6000 mAh
- İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.1)
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, USB-C şarj teknolojisi
- Hızlı şarj: 22.5 W
- Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, mavi ve mor.
- Parmak izi okuyucu: Yan tarafta mevcut.
- Seçenekler ve fiyatlar: 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı 1119 yuan (yaklaşık 165 dolar) | 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı 1399 yuan (yaklaşık 193 dolar) | 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı 1599 (yaklaşık 221 dolar)
28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürüleceği duyurulan Honor 40 Play Plus'ın ülkemize gelme olasılığı var. Zira Honor Play isimli model ülkemizde satılıyor. Honor Play 40 Plus'ın teknik özellikleri şimdilik Çin'de yaşayan kişiler tarafından sınanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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