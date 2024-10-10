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    Honor’un merakla beklenen tabletinin fiyatı sızdırıldı

    Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Honor Tablet GT Pro’nun hem özellikleri hem de fiyatı sızdırıldı. Gelen bu bilgiler yeni tableti merak edenleri heyecanlandırdı.

    Honor Tablet GT Pro’nun fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Honor, 16 Ekim'de Çin'de Tablet GT Pro'nun yanı sıra Honor X60 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, tanıtıma henüz birkaç gün kala Honor, yanlışlıkla tabletin fiyatını resmi internet sitesinde paylaşarak ilgi çekti. Kısa süreliğine Honor Mall’da görülen tabletin bilgileri, hemen ardından kaldırıldı. Ancak, bir Weibo kullanıcısı listeyi yakalayıp fiyat detaylarını paylaştı.

    Honor Tablet GT Pro’nun fiyat bilgisine göre, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip Wi-Fi destekli model 410$ olarak satılacak. Tabletin renk seçenekleri arasında yıldız siyahı öne çıkıyor.

    Honor Tablet GT Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakıldığında, 12.3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve arka kameranın yanında bir LED ışığa sahip olduğu görülüyor. Resmi görsellerde, tabletin oldukça ince çerçevelerle ve sol üst köşeye yerleştirilmiş ön kamerasıyla dikkat çektiği görülüyor.

    Tablet, yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekliyor, yani hücresel bağlantı sunmayacak. Cihaz, dört farklı bellek seçeneğiyle satışa sunulacak: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 16GB+512GB. En düşük model olan 8GB+128GB’ın fiyatının, sızdırılan modele göre daha uygun olması bekleniyor.

    Renk seçenekleri olarak yıldız siyahının yanı sıra ay gölge beyazı ve GT mavi de sunulacak. Şu an için ekran özellikleri, yonga seti ve pil kapasitesi gibi ayrıntılar açıklanmamış durumda. Ancak, Honor'un tabletin lansmanına kadar daha fazla ayrıntıyı paylaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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