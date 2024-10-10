Honor’un merakla beklenen tabletinin fiyatı sızdırıldı

Honor, 16 Ekim'de Çin'de Tablet GT Pro'nun yanı sıra Honor X60 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, tanıtıma henüz birkaç gün kala Honor, yanlışlıkla tabletin fiyatını resmi internet sitesinde paylaşarak ilgi çekti. Kısa süreliğine Honor Mall’da görülen tabletin bilgileri, hemen ardından kaldırıldı. Ancak, bir Weibo kullanıcısı listeyi yakalayıp fiyat detaylarını paylaştı.
Honor Tablet GT Pro’nun fiyat bilgisine göre, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip Wi-Fi destekli model 410$ olarak satılacak. Tabletin renk seçenekleri arasında yıldız siyahı öne çıkıyor.
Honor Tablet GT Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakıldığında, 12.3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve arka kameranın yanında bir LED ışığa sahip olduğu görülüyor. Resmi görsellerde, tabletin oldukça ince çerçevelerle ve sol üst köşeye yerleştirilmiş ön kamerasıyla dikkat çektiği görülüyor.
Tablet, yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekliyor, yani hücresel bağlantı sunmayacak. Cihaz, dört farklı bellek seçeneğiyle satışa sunulacak: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 16GB+512GB. En düşük model olan 8GB+128GB’ın fiyatının, sızdırılan modele göre daha uygun olması bekleniyor.
Renk seçenekleri olarak yıldız siyahının yanı sıra ay gölge beyazı ve GT mavi de sunulacak. Şu an için ekran özellikleri, yonga seti ve pil kapasitesi gibi ayrıntılar açıklanmamış durumda. Ancak, Honor'un tabletin lansmanına kadar daha fazla ayrıntıyı paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.