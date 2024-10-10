Honor’un merakla beklenen tabletinin fiyatı sızdırıldı

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Honor, 16 Ekim'de Çin'de Tablet GT Pro'nun yanı sıra Honor X60 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak, tanıtıma henüz birkaç gün kala Honor, yanlışlıkla tabletin fiyatını resmi internet sitesinde paylaşarak ilgi çekti. Kısa süreliğine Honor Mall’da görülen tabletin bilgileri, hemen ardından kaldırıldı. Ancak, bir Weibo kullanıcısı listeyi yakalayıp fiyat detaylarını paylaştı.

Honor Tablet GT Pro’nun fiyat bilgisine göre, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip Wi-Fi destekli model 410$ olarak satılacak. Tabletin renk seçenekleri arasında yıldız siyahı öne çıkıyor.

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Honor Tablet GT Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakıldığında, 12.3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve arka kameranın yanında bir LED ışığa sahip olduğu görülüyor. Resmi görsellerde, tabletin oldukça ince çerçevelerle ve sol üst köşeye yerleştirilmiş ön kamerasıyla dikkat çektiği görülüyor.

Tablet, yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekliyor, yani hücresel bağlantı sunmayacak. Cihaz, dört farklı bellek seçeneğiyle satışa sunulacak: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 16GB+512GB. En düşük model olan 8GB+128GB’ın fiyatının, sızdırılan modele göre daha uygun olması bekleniyor.

Renk seçenekleri olarak yıldız siyahının yanı sıra ay gölge beyazı ve GT mavi de sunulacak. Şu an için ekran özellikleri, yonga seti ve pil kapasitesi gibi ayrıntılar açıklanmamış durumda. Ancak, Honor'un tabletin lansmanına kadar daha fazla ayrıntıyı paylaşması bekleniyor.

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Honor Tablet GT Pro’nun fiyatı sızdırıldı