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    Huawei’nin tıbbi lisanslı saati yavaş yavaş daha fazla bölgede satışa sunulmaya başlıyor

    Akıllı saat meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Huawei Watch D2, Avrupa pazarından sonra yeni pazarlarda da satılmaya başlıyor. Akıllardaki soru ise Türkiye çıkış tarihi ne zaman?

    Huawei Watch D2 Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu? Tam Boyutta Gör

    Huawei, Watch D2 akıllı saat modelini 14 Ekim 2024’te Filipinler’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve ön siparişler şimdiden alınmaya başlandı. Bu gelişme yeni akıllı saatin yavaş yavaş daha fazla pazarda kendine yer bulması açısından önemli. Türkiye pazarı için net bir tarih ortaya çıkmış olmasa da, bu gelişmeler beklenen günün çok uzakta olmadığını gösteriyor.

    İlk olarak Avrupa'da tanıtılan Watch D2, gün boyu ve gece boyunca kan basıncını izleyen Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) özelliği ile donatılmış durumda. Bu özellik, kullanıcıların kardiyovasküler sağlıklarını yakından izlemelerine ve potansiyel sağlık sorunlarını erkenden tespit etmelerine olanak tanıyor. Cihazın tasarımında, doğru ölçümler için bir mikropomp ve şişirilebilir bileklik bulunuyor; bu, optik sensörlerin ötesinde daha güvenilir kan basıncı ölçümleri sağlıyor.

    Sağlık takibi konusundaki diğer özellikler arasında dakikası dakikasına EKG analizi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) takibi, kalp atış hızı, stres seviyesi ve cilt sıcaklığı gibi göstergeler yer alıyor. Huawei’nin TruSense sistemi, kullanıcıların dokuz farklı vücut göstergesini tek bir dokunuşla ölçmesine olanak tanıyor ve böylece kapsamlı bir sağlık değerlendirmesi sunuyor.

    1,82 inç boyutunda, 2.5D kavisli AMOLED ekranıyla çarpıcı bir görsellik sunan Watch D2, GPS desteği ile kullanıcıların rotalarını doğrudan saat üzerinde görmelerine imkan veriyor. Akıllı saat, Siyah ve Altın renk seçeneklerinde gelirken, flor elastomer ve krem deri kayış alternatifleriyle kişisel tercihlere uyum sağlıyor.

    Huawei, Watch D2’yi ön sipariş veren kullanıcılara 18$ depozito karşılığında 35$ indirim sunuyor. Ayrıca, üçüncü nesil Huawei Bluetooth baskül gibi toplamda 39$ değerinde hediyeler de veriliyor. Cihaz, bir yıllık garanti ve ek bir yıl garanti uzatma hizmeti ile birlikte geliyor. Bu ön sipariş fırsatları, küresel pazardaki teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak bu kampanyaların ne kadarının Türkiye pazarı için de geçerli olacağını, saatin satışa sunulmasıyla öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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