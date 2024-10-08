Huawei’nin tıbbi lisanslı saati yavaş yavaş daha fazla bölgede satışa sunulmaya başlıyor

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Huawei, Watch D2 akıllı saat modelini 14 Ekim 2024’te Filipinler’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve ön siparişler şimdiden alınmaya başlandı. Bu gelişme yeni akıllı saatin yavaş yavaş daha fazla pazarda kendine yer bulması açısından önemli. Türkiye pazarı için net bir tarih ortaya çıkmış olmasa da, bu gelişmeler beklenen günün çok uzakta olmadığını gösteriyor.

İlk olarak Avrupa'da tanıtılan Watch D2, gün boyu ve gece boyunca kan basıncını izleyen Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) özelliği ile donatılmış durumda. Bu özellik, kullanıcıların kardiyovasküler sağlıklarını yakından izlemelerine ve potansiyel sağlık sorunlarını erkenden tespit etmelerine olanak tanıyor. Cihazın tasarımında, doğru ölçümler için bir mikropomp ve şişirilebilir bileklik bulunuyor; bu, optik sensörlerin ötesinde daha güvenilir kan basıncı ölçümleri sağlıyor.

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Sağlık takibi konusundaki diğer özellikler arasında dakikası dakikasına EKG analizi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) takibi, kalp atış hızı, stres seviyesi ve cilt sıcaklığı gibi göstergeler yer alıyor. Huawei’nin TruSense sistemi, kullanıcıların dokuz farklı vücut göstergesini tek bir dokunuşla ölçmesine olanak tanıyor ve böylece kapsamlı bir sağlık değerlendirmesi sunuyor.

1,82 inç boyutunda, 2.5D kavisli AMOLED ekranıyla çarpıcı bir görsellik sunan Watch D2, GPS desteği ile kullanıcıların rotalarını doğrudan saat üzerinde görmelerine imkan veriyor. Akıllı saat, Siyah ve Altın renk seçeneklerinde gelirken, flor elastomer ve krem deri kayış alternatifleriyle kişisel tercihlere uyum sağlıyor.

Huawei, Watch D2’yi ön sipariş veren kullanıcılara 18$ depozito karşılığında 35$ indirim sunuyor. Ayrıca, üçüncü nesil Huawei Bluetooth baskül gibi toplamda 39$ değerinde hediyeler de veriliyor. Cihaz, bir yıllık garanti ve ek bir yıl garanti uzatma hizmeti ile birlikte geliyor. Bu ön sipariş fırsatları, küresel pazardaki teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak bu kampanyaların ne kadarının Türkiye pazarı için de geçerli olacağını, saatin satışa sunulmasıyla öğreneceğiz.

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Huawei Watch D2 Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu?