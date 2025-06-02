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    Battlefield 6 için yeni bir oynanış videosu sızdırıldı! İşte görüntüler

    Yeni Battfield oyunu Battlefield 6'ya ait yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı. Alfa tesinden alınan görüntüler, yeni oyunun modern bir zamanda geçeceğini doğruluyor. İşte video

    Battlefield 6 için yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Battlefield 6 ile ilgili önemli bir sızıntı daha yaşandı. YouTube üzerinden oyunun alfa testinden alınan bazı oynanış görüntüleri paylaşıldı. Yeni video ise Battfield 6'nın mekanikleriyle ilgili önemli ayrıntılar içeriyor. Bu kez oyuncular hem tempolu hem de yıkım odaklı çevreye sahip olacak.

    Battlefield 6 için yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı

    Bildiğiniz gibi Battlefield serisi, DICE'ın Frostbite motorunun ilk kez piyasaya sürüldüğü Bad Company'den bu yana yıkım odaklı bir yapıya sahip. Ancak, 2021'de çıkış yapan Battlefield 2042 bunu önemli ölçüde azalttı. Yeni oyunda ise DICE, IP'nin en belirgin özelliklerinden birine bir kez daha geri dönecek gibi görünüyor.

    Paylaşılan videoya baktığımızda ise, Battfield 6'nın Battlefield 3'te olduğu gibi modern zamanda geçeceğini görüyoruz. Animasyonların henüz tam anlamıyla gerçekçi görünmediği söylenebilir, ancak yıkılabilir çevre unsurlarının oynanışa farklılık katacağı kesin. Özellikle bazı yıkıntıların oyuncuya zarar verebilmesi gibi detaylar da stratejik çeşitlilik açısından önemli bir yenilik sunuyor.

    Şu an için Battlefield 6 ile detaylar kesinleşmiş değil. Ancak bu ay içinde yapılacak EA Showcase etkinliğinde resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda oyunun 2025’in sonunda ya da en geç 2026’nın başında çıkması olası. Sızdırılan oynanış videosu şu an hâlâ erişilebilir durumda. Ancak EA daha önce benzer içerikleri kaldırdığı için, merak edenlerin gecikmeden izlemesinde fayda var.

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    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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