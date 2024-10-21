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    Honor’un yeni modeli X60 Pro, selefine göre geride kalmış olabilir mi?

    Honor tarafından yakın zamanda tanıtılan Honor X60 Pro modeli, bazı özellikleri ile dikkat çekse de, detaylara inildiği zaman bir önceki model olan X50 Pro’nun gerisinde kalmış olabilir.

    Honor X60 Pro, selefine göre geride kalmış olabilir mi?

    Honor'un yeni tanıttığı X60 Pro, geliştirilmiş batarya kapasitesi ve uydu iletişim özelliği ile dikkat çekiyor. Ancak, teknik özelliklerine daha yakından bakıldığında ve X50 Pro ile kıyaslandığında bazı alanlarda gerileme yaşandığı görülüyor. X50 Pro, amiral gemisi katili olarak pazarlanırken, X60 Pro daha çok alt orta segment cihazlara hitap ediyor.

    X60 Pro’nun en büyük gerilemelerinden biri performansında görülüyor. X50 Pro’nun sahip olduğu Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, daha iyi oyun performansı, hızlı işlem gücü ve geliştirilmiş ısıl verimlilik sunarken, X60 Pro Snapdragon 6 Gen 1 yonga setiyle geliyor. Bu fark, özellikle çoklu görevlerde ve yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda X50 Pro’nun öne çıkmasını sağlıyor. X50 Pro ayrıca 5100 mm² buhar soğutma sistemi ile ısınma sorunlarını daha iyi yönetiyor.

    Her iki model de 8GB veya 12GB RAM seçenekleri sunuyor ancak X50 Pro’nun daha güçlü yonga seti sayesinde veri işleme ve çoklu görevlerde üstün performans sağlanıyor.

    Cihazların tasarım ve dayanıklılık özelliklerine baktığımızda, X50 Pro’nun derinlemesine temperli cam ön yüzeyi daha iyi darbe direnci sunuyor. X60 Pro ise yeni Tai Chi tampon mimarisi 2.0 ile daha iyi şok emilimi vaat ediyor. Her iki cihaz da SGS sertifikasına sahip olmasına rağmen, X60 Pro dayanıklılık açısından büyük bir yenilik getirmiyor.

    Ekran konusunda, X60 Pro ve X50 Pro 6.78 inç AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ancak X60 Pro’nun 3000 nit tepe parlaklığı, X50 Pro’nun 1200 nit tepe parlaklığından oldukça üstün. Ayrıca X60 Pro’nun göz koruma özellikleri, 3840Hz PWM karartma ve doğal ışık göz koruma teknolojisi gibi yeniliklerle donatılmış durumda. X50 Pro ise 1920Hz PWM karartma sunuyor, ancak X60 Pro kadar göz yormayan bir ekran deneyimi sunmuyor.

    Kamera tarafında, her iki model de 108MP ana kamera ve 8MP ön kameraya sahip. X50 Pro, ayrıca 2MP makro lens ile daha fazla fotoğrafçılık esnekliği sunuyor. X50 Pro’nun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti sayesinde, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü işleme yetenekleri sağlanıyor. X60 Pro’nun Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ise bu seviyede performans sunmuyor.

    Uydu iletişim özelliği, X60 Pro’nun önemli artısı. İki yönlü Beidou uydu SMS iletişimi sunan bu model, özellikle bağlantı olmayan bölgelerde iletişim kurma imkanı sağlayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

    Batarya kapasitesine gelince, X60 Pro’nun 6600mAh bataryası ve 66W hızlı şarj desteği, daha uzun kullanım süresi ve hızlı şarj imkanı sunuyor. X50 Pro ise 5800mAh batarya ve 35W şarj desteği ile biraz geride kalıyor.

    Fiyatlandırma açısından, X60 Pro’nun 8GB+128GB versiyonu 211$, en üst versiyon olan 12GB+512GB modeli ise 324$ olarak belirlenmiş durumda. Buna karşın, X50 Pro 425$ fiyatıyla daha üst segmentte yer alıyor. X60 Pro, uydu iletişim özelliği ve daha büyük bataryası ile bazı avantajlar sunsa da, X50 Pro’nun daha güçlü işlemcisi ve genel performansı göz önüne alındığında, özellikle oyun ve çoklu görev ihtiyaçları olan kullanıcılar için daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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