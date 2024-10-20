Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo’nun amiral gemisi, en büyük bataryaya sahip katlanabilir akıllı telefon olabilir

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen ve Vivo X Fold 4 ismiyle satışa sunulması beklenen yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

    Vivo X Fold 4'ün batarya kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun yeni nesil katlanabilir telefonu, Çin'deki bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Şirket, Vivo X Fold 4 modeli üzerinde çalışıyor ve bu modelin TENAA'da görülmesi, büyük bir bataryaya sahip olacağını doğruluyor.

    TENAA’da listelenen Vivo X Fold 4, V2429A model numarasıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar resmi adı henüz açıklanmamış olsa da, bu modelin Vivo X Fold 4 olacağı düşünülüyor. IMEI veri tabanında V2429 model numarasıyla tanımlanan bu cihazın V2429A versiyonu, olası varyantlarından biri olabilir.

    Sertifikasyon süreci cihazın teknik özelliklerine dair büyük detaylar sunmamış olsa da, sızdırılan bilgilere göre Vivo X Fold 4, devasa bir 6.365 mAh batarya taşıyacak. Bunun muhtemelen 6.500 mAh olarak pazarlanması bekleniyor. Bu batarya kapasitesi, Vivo X Fold 3’ün 5.500 mAh’lik bataryasından oldukça büyük bir artış anlamına geliyor. Bu gelişme, daha önce yapılan bazı tahminlerle de örtüşüyor.

    Vivo X Fold 4, katlanabilir telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip model olabilir. Ancak, bu büyük bataryanın cihazın biraz daha kalın olmasına yol açması muhtemel. Yine de, bu modelin X Fold 3 Pro'dan daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı söylentiler arasında. Telefonun aynı zamanda uydu navigasyon sistemi (GLONASS), çift 5G SIM desteği ve Android 15 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Vivo X Fold 4'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacağı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak, bu bilgi henüz doğrulanmadığı için kesin olarak kabul edilmemeli.

    Özetle, Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu, batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor ve önceki modellerden daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Resmi tanıtım gerçekleştiğinde cihazın diğer detayları da netleşecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fizyoterapi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon arasındaki fark dizel mi lpg mi grundig 65 gho 9700 av tüfeği fiyat performans 1.2 motor ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-1030XTR
    MSI KATANA 17 B13VGK-1030XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız