Vivo’nun amiral gemisi, en büyük bataryaya sahip katlanabilir akıllı telefon olabilir

Vivo'nun yeni nesil katlanabilir telefonu, Çin'deki bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Şirket, Vivo X Fold 4 modeli üzerinde çalışıyor ve bu modelin TENAA'da görülmesi, büyük bir bataryaya sahip olacağını doğruluyor.
TENAA’da listelenen Vivo X Fold 4, V2429A model numarasıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar resmi adı henüz açıklanmamış olsa da, bu modelin Vivo X Fold 4 olacağı düşünülüyor. IMEI veri tabanında V2429 model numarasıyla tanımlanan bu cihazın V2429A versiyonu, olası varyantlarından biri olabilir.
Sertifikasyon süreci cihazın teknik özelliklerine dair büyük detaylar sunmamış olsa da, sızdırılan bilgilere göre Vivo X Fold 4, devasa bir 6.365 mAh batarya taşıyacak. Bunun muhtemelen 6.500 mAh olarak pazarlanması bekleniyor. Bu batarya kapasitesi, Vivo X Fold 3’ün 5.500 mAh’lik bataryasından oldukça büyük bir artış anlamına geliyor. Bu gelişme, daha önce yapılan bazı tahminlerle de örtüşüyor.
Vivo X Fold 4, katlanabilir telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip model olabilir. Ancak, bu büyük bataryanın cihazın biraz daha kalın olmasına yol açması muhtemel. Yine de, bu modelin X Fold 3 Pro'dan daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı söylentiler arasında. Telefonun aynı zamanda uydu navigasyon sistemi (GLONASS), çift 5G SIM desteği ve Android 15 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Vivo X Fold 4'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacağı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak, bu bilgi henüz doğrulanmadığı için kesin olarak kabul edilmemeli.
Özetle, Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu, batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor ve önceki modellerden daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Resmi tanıtım gerçekleştiğinde cihazın diğer detayları da netleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)