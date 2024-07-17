Honor X60i'nin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor X60i, umut vadeden bir dizi özelliğe sahip olup çok yönlü bir orta sınıf akıllı telefon gibi görünüyor. Dimensity 6080 yonga setinden yüksek RAM ve depolama seçeneklerine kadar segmentinde güçlü bir yarışmacı olmaya hazırlanıyor.

Honor X60i'nin tüm özellikleri

İşlemci ve Bellek: Honor X60i, muhtemelen Dimensity 6080 olan MT6833P yonga setinden güç alacak. 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ve 256 GB veya 512 GB depolama kapasiteleriyle geliyor.

Ekran ve Kamera: Cihazın ön tarafında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LCD ekran yer alıyor. Hap şeklindeki bir kesik içerisinde 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera kurulumunda üçgen bir ada üzerine yerleştirilmiş 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

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Yazılım ve Pil: Honor X60i, MagicOS 8.0 işletim sistemini kullanıyor ve 35W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryayla geliyor.

Tasarım ve Renk Seçenekleri: Cihaz sadece 7,2 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığında şık bir tasarıma sahip. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Fiyatlandırma: China Telecom, telefonu $230/€215 ile $290/€265 arasında bir fiyat aralığıyla listeledi. Ancak bu fiyatlar kesin değil ve gerçek maliyet 26 Temmuz'da olması beklenen resmi lansmanda doğrulanacak.

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