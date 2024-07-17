Honor X60i'nin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı

Honor X60i'nin tüm özellikleri
İşlemci ve Bellek: Honor X60i, muhtemelen Dimensity 6080 olan MT6833P yonga setinden güç alacak. 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ve 256 GB veya 512 GB depolama kapasiteleriyle geliyor.
Ekran ve Kamera: Cihazın ön tarafında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LCD ekran yer alıyor. Hap şeklindeki bir kesik içerisinde 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera kurulumunda üçgen bir ada üzerine yerleştirilmiş 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.
Yazılım ve Pil: Honor X60i, MagicOS 8.0 işletim sistemini kullanıyor ve 35W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryayla geliyor.
Tasarım ve Renk Seçenekleri: Cihaz sadece 7,2 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığında şık bir tasarıma sahip. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Fiyatlandırma: China Telecom, telefonu $230/€215 ile $290/€265 arasında bir fiyat aralığıyla listeledi. Ancak bu fiyatlar kesin değil ve gerçek maliyet 26 Temmuz'da olması beklenen resmi lansmanda doğrulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.