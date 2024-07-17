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    Honor X60i'nin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı

    Yaklaşan Honor X60i, China Telecom tarafından listelendi ve tüm özellikleri açıklandı. LYN-AN00 model numaralı cihazın orta sınıf segmentte iz bırakması bekleniyor.
    Honor X60i'nin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor X60i, umut vadeden bir dizi özelliğe sahip olup çok yönlü bir orta sınıf akıllı telefon gibi görünüyor. Dimensity 6080 yonga setinden yüksek RAM ve depolama seçeneklerine kadar segmentinde güçlü bir yarışmacı olmaya hazırlanıyor.

    Honor X60i'nin tüm özellikleri

    İşlemci ve Bellek: Honor X60i, muhtemelen Dimensity 6080 olan MT6833P yonga setinden güç alacak. 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ve 256 GB veya 512 GB depolama kapasiteleriyle geliyor.

    Ekran ve Kamera: Cihazın ön tarafında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LCD ekran yer alıyor. Hap şeklindeki bir kesik içerisinde 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera kurulumunda üçgen bir ada üzerine yerleştirilmiş 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

    Yazılım ve Pil: Honor X60i, MagicOS 8.0 işletim sistemini kullanıyor ve 35W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryayla geliyor.

    Tasarım ve Renk Seçenekleri: Cihaz sadece 7,2 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığında şık bir tasarıma sahip. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Fiyatlandırma: China Telecom, telefonu $230/€215 ile $290/€265 arasında bir fiyat aralığıyla listeledi. Ancak bu fiyatlar kesin değil ve gerçek maliyet 26 Temmuz'da olması beklenen resmi lansmanda doğrulanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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