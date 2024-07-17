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    One UI 6.1.1 güncellemesiyle yeni özellikler hangi modellerde kullanılabilecek?

    Samsung One UI 6.1.1 ile Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için yeni birçok özellik geliyor. Bu güncellemeyle gelen yeni özelliklerden bazıları şirketin eski telefonlarına da ekleniyor.
    One UI 6.1.1 ile yeni özellikler eski telefonlara da geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ilk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile piyasaya sürülen One UI 6.1.1, yakında Samsung'un ürün serisindeki çeşitli eski modeller için kullanılabilir olacak. Bu güncelleme, birden fazla cihazda işlevselliği ve kullanıcı deneyimini geliştiren birkaç yeni özellik sunuyor.

    One UI 6.1.1'in temel özellikleri

    Otomatik Yakınlaştırma ve Flex Kamera Modu

    One UI 6.1.1, Galaxy Z Flip 5 için Flex Kamera'da Otomatik Yakınlaştırma özelliğini ve Flex Kamera modunu içerecek.

    Anlık Ağır Çekim

    Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Anlık Ağır Çekim özelliğine aşağıdaki modellerde eklenecek:

    • Galaksi Z Fold 6
    • Galaksi Z Flip 5
    • Galaksi S23
    • Galaxy Tab S9 serisi

    Portre Stüdyo

    Kullanıcıların farklı portre efektleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan Portre Stüdyo şu modellerde kullanılabilecek:

    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
    • Galaksi S23 FE
    • Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

    Sketch to Image ve Canlı Efekt özelliği

    Kullanıcıların sadece kaba bir çizim yapmasını ve ardından yapay zekanın bunu inanılmaz derecede gerçekçi bir görüntüye dönüştürmesini sağlayan Sketch to Image özelliği de Portre Stüdyo'daki aynı modellerde yer alacak. Canlı Efekt özelliği ise Galaxy S23 FE hariç tüm modellerde mevcut olacak.

    Motion Clipper özelliği

    Hareketli görüntülerden GIF oluşturan Motion Clipper özelliği, güncellemeye aşağıdaki cihazlar için dahil edilecek:

    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
    • Galaksi S23 FE
    • Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

    Galaxy Photo Editor'da DNG Düzenleme

    Son olarak Galaxy Photo Editor'da DNG dosyalarını düzenleme yeteneği şu modellere gelecek:

    • Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
    • Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
    • Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

    One UI 6.1.1 güncellemesi, en son Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'dan bir dizi yeni özelliği daha geniş bir Samsung cihaz yelpazesine getirmeyi vaat ediyor. Eski modellerin kullanıcıları, gelişmiş kamera yetenekleri, iyileştirilmiş fotoğraf düzenleme araçları ve çok yönlü portre efektleriyle buluşabilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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