One UI 6.1.1 güncellemesiyle yeni özellikler hangi modellerde kullanılabilecek?

One UI 6.1.1'in temel özellikleri
Otomatik Yakınlaştırma ve Flex Kamera Modu
One UI 6.1.1, Galaxy Z Flip 5 için Flex Kamera'da Otomatik Yakınlaştırma özelliğini ve Flex Kamera modunu içerecek.
Anlık Ağır Çekim
Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Anlık Ağır Çekim özelliğine aşağıdaki modellerde eklenecek:
- Galaksi Z Fold 6
- Galaksi Z Flip 5
- Galaksi S23
- Galaxy Tab S9 serisi
Portre Stüdyo
Kullanıcıların farklı portre efektleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan Portre Stüdyo şu modellerde kullanılabilecek:
- Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
- Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
- Galaksi S23 FE
- Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi
Sketch to Image ve Canlı Efekt özelliği
Kullanıcıların sadece kaba bir çizim yapmasını ve ardından yapay zekanın bunu inanılmaz derecede gerçekçi bir görüntüye dönüştürmesini sağlayan Sketch to Image özelliği de Portre Stüdyo'daki aynı modellerde yer alacak. Canlı Efekt özelliği ise Galaxy S23 FE hariç tüm modellerde mevcut olacak.
Motion Clipper özelliği
Hareketli görüntülerden GIF oluşturan Motion Clipper özelliği, güncellemeye aşağıdaki cihazlar için dahil edilecek:
- Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
- Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
- Galaksi S23 FE
- Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi
Galaxy Photo Editor'da DNG Düzenleme
Son olarak Galaxy Photo Editor'da DNG dosyalarını düzenleme yeteneği şu modellere gelecek:
- Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5
- Galaxy S22, S23 ve S24 serisi
- Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi
One UI 6.1.1 güncellemesi, en son Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'dan bir dizi yeni özelliği daha geniş bir Samsung cihaz yelpazesine getirmeyi vaat ediyor. Eski modellerin kullanıcıları, gelişmiş kamera yetenekleri, iyileştirilmiş fotoğraf düzenleme araçları ve çok yönlü portre efektleriyle buluşabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.