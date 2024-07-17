One UI 6.1.1 güncellemesiyle yeni özellikler hangi modellerde kullanılabilecek?

Tam Boyutta Gör Samsung'un ilk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile piyasaya sürülen One UI 6.1.1, yakında Samsung'un ürün serisindeki çeşitli eski modeller için kullanılabilir olacak. Bu güncelleme, birden fazla cihazda işlevselliği ve kullanıcı deneyimini geliştiren birkaç yeni özellik sunuyor.

One UI 6.1.1'in temel özellikleri

Otomatik Yakınlaştırma ve Flex Kamera Modu

One UI 6.1.1, Galaxy Z Flip 5 için Flex Kamera'da Otomatik Yakınlaştırma özelliğini ve Flex Kamera modunu içerecek.

Anlık Ağır Çekim

Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Anlık Ağır Çekim özelliğine aşağıdaki modellerde eklenecek:

Galaksi Z Fold 6

Galaksi Z Flip 5

Galaksi S23

Galaxy Tab S9 serisi

Portre Stüdyo

Kullanıcıların farklı portre efektleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan Portre Stüdyo şu modellerde kullanılabilecek:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy S22, S23 ve S24 serisi

Galaksi S23 FE

Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

Sketch to Image ve Canlı Efekt özelliği

Kullanıcıların sadece kaba bir çizim yapmasını ve ardından yapay zekanın bunu inanılmaz derecede gerçekçi bir görüntüye dönüştürmesini sağlayan Sketch to Image özelliği de Portre Stüdyo'daki aynı modellerde yer alacak. Canlı Efekt özelliği ise Galaxy S23 FE hariç tüm modellerde mevcut olacak.

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Motion Clipper özelliği

Hareketli görüntülerden GIF oluşturan Motion Clipper özelliği, güncellemeye aşağıdaki cihazlar için dahil edilecek:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy S22, S23 ve S24 serisi

Galaksi S23 FE

Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

Galaxy Photo Editor'da DNG Düzenleme

Son olarak Galaxy Photo Editor'da DNG dosyalarını düzenleme yeteneği şu modellere gelecek:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy S22, S23 ve S24 serisi

Galaxy Tab S8 ve Tab S9 serisi

One UI 6.1.1 güncellemesi, en son Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'dan bir dizi yeni özelliği daha geniş bir Samsung cihaz yelpazesine getirmeyi vaat ediyor. Eski modellerin kullanıcıları, gelişmiş kamera yetenekleri, iyileştirilmiş fotoğraf düzenleme araçları ve çok yönlü portre efektleriyle buluşabilecekler.

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One UI 6.1.1 ile yeni özellikler eski telefonlara da geliyor