Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hopi, Getir siparişlerinize nakit iadesi yapıyor

    Hopi kullanıcıları Getir'den verilen siparişlerde yüzde 4, GetirYemek'ten verilen siparişlerde yüzde 3 oranında nakit iadesi kazanıyor. Kampanya Hopi uygulamasında aşladı.
    Hopi, Getir siparişlerinize nakit iadesi yapıyor Tam Boyutta Gör
    Müşterilerine pek çok sektörden farklı markaların avantajlarını sunan Hopi şimdi de Getir ile iş birliği yapıyor. Hopi üyeleri Getir’de yüzde 4’e varan nakit iadesi kazanabiliyor.

    Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan butonuna basan kullanıcılar Getir ve GetirBüyük siparişlerinde yüzde 4, GetirYemek siparişlerinde ise yüzde 3 nakit iade kazanıyor.

    Dilediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz

    Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan kampanyalarında dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabiliyorsunuz. Tıkla Kazan sizi alışveriş yapmak istediğiniz markanın websitesine veya mobil uygulamasına yönlendiriyor. Bu aşamadan sonra dilediğiniz ödeme yöntemi ile alışveriş yaparak kazanç elde edebiliyorsunuz.

    Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıdan Hopi uygulamasını indirebilirsiniz:

    Hopi Mobil Uygulaması

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 2008 1.2 puretech 130 hp kullanıcı yorumları yemek yerken su içmek canan karatay egzamaya iyi gelen kremler yorumları concerta 36 mg kullanıcı yorumları shell enjektör temizleyici yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum