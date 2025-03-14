DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Müşterilerine pek çok sektörden farklı markaların avantajlarını sunan Hopi şimdi de Getir ile iş birliği yapıyor. Hopi üyeleri Getir’de yüzde 4’e varan nakit iadesi kazanabiliyor.

Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan butonuna basan kullanıcılar Getir ve GetirBüyük siparişlerinde yüzde 4, GetirYemek siparişlerinde ise yüzde 3 nakit iade kazanıyor.

Dilediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz

Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan kampanyalarında dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabiliyorsunuz. Tıkla Kazan sizi alışveriş yapmak istediğiniz markanın websitesine veya mobil uygulamasına yönlendiriyor. Bu aşamadan sonra dilediğiniz ödeme yöntemi ile alışveriş yaparak kazanç elde edebiliyorsunuz.

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıdan Hopi uygulamasını indirebilirsiniz:

Hopi Mobil Uygulaması

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Hopi, Getir siparişlerinize nakit iadesi yapıyor