Hopi, Getir siparişlerinize nakit iadesi yapıyor

Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan butonuna basan kullanıcılar Getir ve GetirBüyük siparişlerinde yüzde 4, GetirYemek siparişlerinde ise yüzde 3 nakit iade kazanıyor.
Dilediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz
Hopi uygulamasındaki Tıkla Kazan kampanyalarında dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabiliyorsunuz. Tıkla Kazan sizi alışveriş yapmak istediğiniz markanın websitesine veya mobil uygulamasına yönlendiriyor. Bu aşamadan sonra dilediğiniz ödeme yöntemi ile alışveriş yaparak kazanç elde edebiliyorsunuz.
Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki bağlantıdan Hopi uygulamasını indirebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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