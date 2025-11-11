Amazon'da 11.11'in kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri

Kampanya Sayfası: 11.11 İndirimleri
11.11’e özel 100 TL kupon hediye
Prime üyeleri Amazon.com.tr satıcılı ürülerden 11.11'deki 1.000 TL ve üzeri alışverişinde 100 TL indirim kuponu kazanacak. Bu kuponlar 15-28 Kasım tarihinde kullanılabilecek.
11.11'in Öne Çıkan İndirimleri
- M5 çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 512 GB SSD: 88.399 TL
- M5 çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 1 TB SSD: 97.949 TL
- Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe: 73.599 TL
- Intel Ultra 5 225F On Çekirdek 3.3 GHz İşlemci: 7.999 TL
- PHILIPS EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 8.159 TL
- Wanbo Mini 200 Lümen HD Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı: 2.199 TL
- Carlover A3 4K Wifi Dahili Gps Araç Kamerası Ön+Arka: 3.240 TL (DH150 koduyla)
- ViewSonic VX2779-HD-PRO 27" 180Hz 1ms IPS Gaming Monitör: 4.699 TL
- Lenovo Legion R27s 27" 1 ms 144Hz Gaming Monitör: 4.999 TL
- Karaca Glass Tea XL 2in1 Cam Çay Makinesi: 1.843 TL
- Karaca Çaysever 3in1 Black Konuşan Cam Çay Makinesi: 2.817 TL
- Tefal GV9220 Pro Express Protect 2600 Watt Buhar Kazanlı Ütü: 6.499 TL
- Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak 0,60 lt: 1.089 TL
- Philips 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3920/15: 1.269 TL
- Next YE-58GFSG8 QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL
- LG 65 inç NanoCell AI NANO80 4K Smart TV webOS25 2025: 34.999 TL
- Apple M4 çipli iMac 24 inç, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 79.999 TL
- Bosch UniversalVac 15 1000 W Islak Kuru Süpürge: 3.503 TL
- Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.079 TL
- Bissell FurFinder Pro Kablosuz Dikey Süpürge: 7.599 TL
- Philips XU7000/02 HomeRun 7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Robot Süpürge: 12.999 TL
- Philips Hava Temizleyici 3200 Serisi: 13.999 TL
- Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm: 49.999 TL
- Bosch Professional Accessories X/Line Mini 25 Parça Vidalama Seti: 199 TL
- Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 akülü darbeli matkap: 2.896 TL
- Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti: 3.999 TL
- Bosch Professional GSR 12V,35 Akülü Delme Vidalama Makinesi: 8.603 TL
- Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi: 8.999 TL
