Hotbit borsasının işlemleri askıya alındı

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Gün geçmiyor ki yeni bir kripto para platformunda sıkıntı haberleri duymayalım. Yaşanan büyük düşüş sonrasında iflas eden veya krize giren platformlara önemli bir isim daha eklendi. Hotbit borsasında işler yolunda gitmiyor.

Hotbit borsasında işlemler durdu

Hong Kong ve Estonya tabanlı olarak kayıtlı Hotbit borsası bir suça konu olan eski bir çalışanı nedeniyle soruşturma geçiriyor. Soruşturma kapsamında firmanın bazı fonları donduruldu ve tüm işlemleri de askıya alındı.

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Gelen bilgilere göre Nisan ayına kadar firma bünyesinde olan bir çalışanın geçtiğimiz yıl suça konu olan harici bir projede yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle üst düzey çalışanlar sorgulanıyor. Hotbit fonlar serbest kalana kadar çalışmayı durduracağını açıkladı.

Günlük 350 milyon dolarlık bir hacmi olan Hotbit borsası pek çok yeni kripto para birimini listeleyerek dikkat çekmişti. Sorun çözülene kadar ne yazık ki yatırımcıların tüm fonları borsada esir kalmış durumda.

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