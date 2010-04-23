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HP, All in One 200'ü duyurdu, TouchSmart 600'de güncellemeye gitti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,6b
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10
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Amerika'lı bilgisayar üreticisi HP, hepsi bir arada bilgisayarlarını geliştirmeye devam ediyor. Firma, son olarak popüler modeli TouchSmart 600'ın işlemci seçenekleri arasına Intel'in i3 ve i5 işlemcilerini eklerken, All in One 200 adını verdiği yeni hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu.

21.5 inçlik panelinde HD çözünürlüğünde görüntü sağlayan All in One 200 gücünü Intel'in çift çekirdekli Pentium (E5300-E5400-E6500-E6600) yada Core 2 Duo (E7500-E8400-E8600) alıyor. Intel'in grafik çözümü GMA X4500HD'nin kullanıldığı bilgisayarda 4GB'lık belleğin standart olarak bulunurken, depolama birimi olaraksa 7200 devir/dakika hızındaki 500-640-720GB'lık bulunuyor.

699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan All in One 200'ün tavsiye edilen modelinin fiyatıysa 809 dolar olarak belirlenmiş.


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Merc4eve 9 yıl
@ artenis: çerçeve cok mu kalın?
Şöyle diyelim Pc nin kasası çok ince :)
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artenis 9 yıl
çerçeve cok mu kalın?
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kittyhunter 9 yıl
Görünümü gayet şık ve güzel.
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TELESCOPE 9 yıl
tasarım olarak PC ile çerceve arasında uyumsuzluk bariz ortada
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