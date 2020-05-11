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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu

    Hewlett-Packard, SSD ailesini EX900 Pro çözümüyle genişletti.
    4 gün
    1,7b
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    2
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu
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    Hazır sistemleriyle ve yazıcılarıyla tanıdığımız HP son dönemde SSD pazarına giriş yaptı. Firma EX900 M.2 sürücülerini lanse etti.

    HP EX900

    EX900 Pro’da kullanılan kontrolcü ve NAND Flash detaylandırılmasa da HP, 4 bellek kanallı bir kontrolcü ve 3D NAND Flash’ların yer aldığını belirtmiş. HP şimdiye kadarki SSD’lerinde daha çok Silicon Motion ve Micron’la iş ortaklığına gitmişti. NVMe SSD çözümünde önemli bir detay, DRAM önbellek bulunuyor.

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    PCIe Gen 3 x4 arayüzünü kullanan EX900 ailesinde 500 GB kapasiteli tepe modelde sıralı yazma/okuma operasyonlarında 2100/1500 MB/s seviyesine ulaşılabilirken rastgele işlemlerde 100K/80K değerleri gözlemlenebiliyor.

    İlginç bir şekilde sıralıda geride kalsa da rastgele okuma yazma işlemlerinde 250 GB kapasiteli seçenek sırasıyla 125K/110K değerlerine ulaşabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır"

    M.2 2280 formatındaki SSD’nin ebatları 80 x 22 x 2.4 mm  olarak belirtilmiş. 120 GB, 250 GB ve 500 GB için 3 yıl veya kapasiteye göre 70/100/200 TBW dayanıma sahip EX900 Pro ailesinin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/hp-releases-hp-ex900-pro-m-2-ssd.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 4 gün
    Üzerinde HP yazıyor ya , normal ssd fiyatının 2 katına satarlar artık
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Hazır sistem değil de daha çok dizüstü hatırda kalan ürünü. (Tabi saymakla bitmeyecek ürün yelpazesi var.)
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