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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır

    Mavi ekip depolama alanında katman sayısını en üste taşımayı hedefliyor.
    5 gün
    1,9b
    1
    7
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır
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    Yarıiletken üreticisi Intel NAND Flash üretiminde çıta yükseltiyor. Micron’la tamamen ayrılmasının ardından bağımsız bir NAND yonga geliştirici ekibine sahip olan Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır olduğunu açıkladı.

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    144 katmanlı NAND Flash yongaları geliyor

    144 katmanlı kümelerle 128 katmanlı 3D NAND üreten Micron’un önne geçen firma ayrıca SK Hynix ve 112 katmanlı birimler üretecek Kioxia’ya da teknolojik açıdan üstünlük sağlayacak. 144 katmanlı NAND Flash yongalarını QLC’ye kadar ölçekleyecek mavi ekibin NAND’leri TLC veya SLC olarak da çalışabilecek. Ayrıca PLC kümeler de yolda. Intel’e göre PLC’ye geçiş %25 yoğunluk artışı sağlayacak.

    Diğer taraftan Intel 2. nesil 3D X-point bellek teknolojisini de lanse etmeye hazırlanıyor. 2. nesil 3D X-point bellekleriyle ilk nesildeki 2 katmanlı yapıdan 4 katmanlı yapıya geçiş gerçekleşecek. Yeni hafıza birimleri üzerinde yükselecek İlk Optane bellekleri ise Alder Stream kod adıyla bu yılın sonuna doğru tek portlu seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    Ayrıca Bkz. "Intel DG1 SiSoftware’de görüldü"

    2021 yılında ise 2 port taşıyan seçenekler sunulacak. Bununla birlikte yeni bir kontrolcünün yer alacağı yeni Optane çözümleri PCIe 4.0 arayüzünü kullanacak. Tahminlere göre Intel’in Sapphire Rapids Xeon işlemcileri ve Eagle Stream platformunu tanıtımında yeni Optane belleklerini görmemiz olası.



    https://www.techpowerup.com/266805/intel-ready-with-144-layer-3d-nand-on-its-own-talks-4-layer-3dxp-alder-stream-and-keystone-harbor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cyberfalcon (İbrahim ÇELİK) 1 gün
    İntele göre yoğunluk artışı derken, 4 bitten 5 bite çıkıyor tabi ki %25 olacak. intele göre değil matematiğe göre %25 artış olur.
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    böyle bir şey mümkünmü ya
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    SuperVisör (mahir cam) 5 gün
    Samsung u geçtilermi ne Samsungtan atak bekleniyor rekabet iyidir yoksa gram gram vereceklerdi
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    labtek38 5 gün
    GB/maliyet oranı ne zaman mekanik HDDden iyi olursa o zaman “artık mekanik HDD ölmüştür” deriz.
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    MaDMaxiBo 5 gün labtek38
    mümkün görünmüyor öyle bişey.

    maliyet olarak yaklaşınca bile hdd üretimi biter.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün labtek38
    HDD durmuyor ki 20 tb’a dayandı onlarda yeni teknolojilerde kullanıyorlar.



    Sunucu tarafında 15k ve 10k diskleri tamamen bitirdiler gerçi.
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    brksnr (Berk Soner) 5 gün
    Mavi mavi masmavi

    Katmani boncuk mavi

    Bir gordum asik oldum

    Su intel kimin yari?
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