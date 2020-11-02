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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor

    Yeni HP Pavilion Gaming 16 oyuncu dizüstü modeli 16.1 inçlik ekranı 15.6 inçlik kasaya sığdırmayı başarırken performansını da en üst seviyelere çıkarıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,8b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor
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    HP’nin oyuncu pazarında faaliyet gösteren Pavilion Gaming dizüstü bilgisayar serisi; alışılageldik hantal ve ağır kasa yapılarından kurtularak tüketicilere daha kompakt kasalarda en iyi performansı sunmayı başarıyor.

    HP Pavilion Gaming 16 neler sunuyor?

    HP Pavilion Gaming 16 oyuncu dizüstü modeli bu trendin son ürünü. 16.1 inçlik ekranında ince kenarlar barındıran dizüstü modeli bu sayede 15.6 inçlik bir dizüstü kasasına sahip olabilmiş. Kasanın boyutları 37 x 26.25 x 2.35 cm şeklinde. 2.4Kg ağırlık sunan gövde oyun performansının yanında taşınabilirliği de mümkün kılıyor.

    HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor
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    IPS LCD ekranda Full HD çözünürlük sunuluyor ve ekran kasa oranı yüzde 80 civarında. Ekran yansımasız bir tabakaya sahip ve 300 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda da iyi bir görüş imkanı sunuyor.

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    Arka aydınlatmalı ve tam tuş takımlı şık klavyenin hemen üstünde Bang&Olufsen imzalı çift hoparlör yer alıyor. Hoparlörler HP Audio Boost ile desteklenmiş. Böylece oyuncular çok daha yoğun bir ses tecrübesine dahil oluyor. TouchPad ise yüzde 22 daha geniş bir alana sahip. Arka tarafta yer alan geniş hava çıkışları da çift fanlı soğutma sistemine yardım ediyor.

    HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor
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    Donanım tarafında 4 çekirdekli Intel® Core™ i7-10300H işlemcisi ve NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB ekran kartı tercih edilmiş. Bellek tarafına baktığımızda 16GB DDR4 2933MHz çift kanal RAM bellek ve 256GB NVMe M.2 SSD+1TB 7200rpm SATA HDD seçimini görüyoruz.

    Bağlantı tarafında ise HDMI 2.0, uykuda şarj edebilen SuperSpeed USB Tip-A 5Gbps, DP 1.4 entegre SuperSpeed USB Tip-C 5Gbps, standart SuperSpeed USB Tip-A 5Gbps, çok formatlı SD kart okuyucu, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GbE LAN yer alıyor. HD web kamerası çift mikrofon ile desteklenerek akıcı bir sohbet imkanı sunmuş.

    HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor
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    OMEN Command Center kontrol yazılımı ağ trafiğini iki veri akışına paylaştırmak, ağda oyunlara öncelik tanımak ve WiFi ile Ethernet bağlantısını aynı anda kullanmak gibi verimlilik odaklı optimizasyonlar yapmanızı sağlıyor.

    Cihazın 52.5Wh kapasiteli bataryası 5 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 45 dakikada bataryanın yaklaşık yarısı doldurulabiliyor. Bunun için kutuya 150W akıllı şarj adaptörü dahil edilmiş. Yeni HP Pavilion Gaming 16 oyuncu dizüstü modeli farklı perakende kanallarından edinilebiliyor.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    12 , 13 bin tl den asagi degildir oysa , 2015 de oyuncu notebooku almistim asus i7 - gtx950m vardi 2750tl vermistim.. o zaman asgari ucret 1000tl di kabaca 3 asgari ucretle alinabiliyordu..



    Simdi 12 bin tl desek bu pc ye 2324 tl = 5 asgari ucretten bile fazla bir rakam elde ediliyor..



    Uçucaz demişlerdi harbiden uçuyoruz
    12 , 13 bin tl den asagi degildir oysa , 2015 de oyuncu notebooku almistim asus i7 - gtx950m vardi 2750tl vermistim.. o zaman asgari ucret 1000tl di kabaca 3 as...
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DELL bu isin piridir. DELL 17" ustelik 4K+ ekraniyla

    https://www.notebookcheck.net/Dell-XPS-17-9700-Core-i7-Laptop-Review-Pretty-Much-A-MacBook-Pro-17.480975.0.html
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    12 , 13 bin tl den asagi degildir oysa , 2015 de oyuncu notebooku almistim asus i7 - gtx950m vardi 2750tl vermistim.. o zaman asgari ucret 1000tl di kabaca 3 asgari ucretle alinabiliyordu..



    Simdi 12 bin tl desek bu pc ye 2324 tl = 5 asgari ucretten bile fazla bir rakam elde ediliyor..



    Uçucaz demişlerdi harbiden uçuyoruz
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