HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı

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Sanal gerçeklik sektörü ilk başladığı dönemdeki beklentilerini bulamadı ve yaygın bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmiş değil. Half Life: Alyx ile Valve bir hareketlilik başlatsa da sanal gerçeklik kaskları artık daha çok kurumsal tarafa hitap ediyor.

HP Reverb G2 özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz yıl Reverb G1 adıyla ilk sanal gerçeklik kaskını duyuran HP bu yıl ikinci nesli de hazırladı. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskında Microsoft ve Valve’nin de imzası yer alıyor.

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HP Reverb G2 kaskı her göze 2Kx2K çözünürlük sunarak sektördeki en yüksek çözünürlüğe ulaşıyor. Daha keskin görüntüler sunabilen kask 114 derece görüş açısı ile de daha geniş bir alanı kapsıyor.

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Kaskın göz kısmındaki sünger çerçeve biraz daha yoğunlaştırılmış ve yüze verilen ağırlık dağıtılmış. Göz kısmı 90 derece yukarı doğru açılarak hızlı bir şekilde gerçek hayata geçmenizi sağlıyor.

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Hoparlörler ise kulağa 10mm mesafede tutuluyor ve gerçek bir 3D mekansal ses efekti oluşturuluyor. 4 kamera yanında 2 adet de kontrolcü ile 6 serbest hareket düzeyi mümkün oluyor ve ekstra sensörlere gerek kalmıyor.

Windows 10 işletim sisteminde hızlı tak-çalıştır için Windows Mixed Reality destei sunan kask ayrıca SteamVR uyumluluğu ile de pek çok oyuna erişim sağlayabilecek. HP Reverb G2 kaskı 599$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/267816/hp-announces-the-reverb-g2-vr-headset-co-designed-by-valve-and-microsoft

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