HP, Slate'in yeni bir videosunu yayınladı

iPad'le birlikte tablet (slate) bilgisayar pazarının en önemli oyuncusu olan HP Slate'in yeni bir videosu yayınlandı. İlk defa Ocak ayında yapılan CES'de Steve Ballmer tarafından gün yüzüne çıkan HP Slate'in bu videosunda cihazın arayüzünün yanı sıra iPad'in sahip olmadığı USB ve Kart girişlerine vurgu yapılmış. Özellikle videonun USB ile ilgili bölümünde iTunes'a yer verilmesi, iPad ile HP Slate'in rahalıkla senkronizasyon kurabileceğini ortaya koyuyor.

HP'nin teknik özelliklerini ve satışa sunulacağı tarihi kesin olarak açıklamadığı Slate'in bu yazın başında 400 Avro'dan satışa sunulması bekleniyor.