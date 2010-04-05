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HP, Slate'in yeni bir videosunu yayınladı

9 yıl
17,6b
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22
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPad'le birlikte tablet (slate) bilgisayar pazarının en önemli oyuncusu olan HP Slate'in yeni bir videosu yayınlandı. İlk defa Ocak ayında yapılan CES'de Steve Ballmer tarafından gün yüzüne çıkan HP Slate'in bu videosunda cihazın arayüzünün yanı sıra iPad'in sahip olmadığı USB ve Kart girişlerine vurgu yapılmış. Özellikle videonun USB ile ilgili bölümünde iTunes'a yer verilmesi, iPad ile HP Slate'in rahalıkla senkronizasyon kurabileceğini ortaya koyuyor.

HP'nin teknik özelliklerini ve satışa sunulacağı tarihi kesin olarak açıklamadığı Slate'in bu yazın başında 400 Avro'dan satışa sunulması bekleniyor.


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The Force 9 yıl
@rabbitweed
Chorme OS'i beklemeye gerek yok bence, sonuçta ortada Ubuntu netbook remix diye çok ama çok başarılı, kullanımı kolay bir işletim sistemi var. Ubuntu gibi kendini kanıtlamış bir dağıtımı tercih ederim şu aşamada. Tabii Chrome OS çok iyi gelirse işler değişir.
Şu an iPad'in lider olmasının sebebi insanlar biliyor ki o cihazı alınca donanım sabit kalacak olsa da yazılım sürekli gelişecek, değişecek. Hareket hiç durmayacak. iPhone çıktığından beri iPhone OS güncellemeleri, AppStore programları ve bunların geliştiricilerinin haberleri hiç eksik oldu mu? Apple'ın sanırım en iyi yaptığı şey de bu, insanlara elindeki aletin eskidiğini hissettirmiyor. Örneğin yarın OS 4.0 tanıtılacak ve iPhone kullanmayanlar bile o etkinliğin en azından haberini okuyacaktır. Ancak şirketlerde para kazanacak, onu da insanoğlunun doymaz iştahını, süslü tasarımlarla cezbedip elindeki alette daha tek bir çizik yokken yenisini istetecek hale getirerek yapacak :)
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DH Misafiri 9 yıl
apple iphone 3g iphone 3gs kullandım hatta ilk çıktığından beri hatta itunes storedan epeyce de program aldım lakin tablet konusunda ipad yerine hp slate'i tercih ederim bu konuda benim için önemli olan 2 ana unsur var birincisi ebook türkçe ebooklar maalesef ipad üzerinde tam verim vermiyor. 2.si ise en önemli konu flash desteği..
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dreampowder 9 yıl
hiçbir apple ürününde olmadığı gibi, ipad inde havası hiçbirzaman inmez,

ama yinede çıkan her tableti iyi incelemek gerek, ipad türünün tek örneği ya da piyasadaki tek iyi tablet olmak zorunda değil (şimdilik öyle olsa da) bunu akıldan çıkarmamak gerek.

açıkçası HP değilde asus/dell/toshiba/sony çıkarmış olsa çok ta güzel alınır bu slate ama hp verdikten sonra bedavaya verseler gene almam, zaten aldıktan sonra büyük bir ihtimal ömrünün yarısını işini salladıkça sallayan teknik servislerde geçirecek bu cihaz
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The Force 9 yıl
Alternatifler iyidir, yaratıcılık güzeldir ancak HP gibi bir firma hele ki iPad'i eleştirirken bari USB kablosunun şeklini şemalini değiştirseydi. Birebir iPad tasarımı yapmış gibi olmuşlar, yakışmadı bence. Tabletlerin geleceği gerçekten iPad ile parladı adeta.
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CoolnQuiet 9 yıl
fudzilla.com/... buradaki eleştirilere aynen katılıyorum.

Birkaç ay sonrada ipad'in havası iner. Apple fan boylarda bundan nasibini alır diyorum. Zira, bu ürünü Apple'dan başka bir firma çıkarsa kimse almazdı. (bkz.: JooJoo daki durum) Taşınabilirlik ve ergonomide çok büyük sıkıntılar var.

Ve teorimi ortaya atıyorum: 5 inchten yukarı dokunmatik ekran tek kelimeyle "useless". :)
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CoNneCtinG_04 9 yıl

The Force

Alternatifler iyidir, yaratıcılık güzeldir ancak HP gibi bir firma hele ki iPad'i eleştirirken bari USB kablosunun şeklini şemalini değiştirseydi. Birebir iPad tasarımı yapmış gibi olmuşlar, yakışmadı bence. Tabletlerin geleceği gerçekten iPad ile parladı adeta.

tek ipad değil birebir tasarım olarak

hp envy yi unutmamak lazım bn de hp envy aldm birebir macbook pro tasarım

ama ne yalan söyliyim memnun muyum çoook .

dahası macbook pro core 2 duo işlemci 9600 gt ekran kartlı bir apple almktansa, i7 işlemcili full hd ekranlı hd 5830 kartlı bir notebook aldm.apple böle bir bilgisayr ypsa 10000 lirada aşağı satmaz yni

dediğin gibi alternatifler iyidir.
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