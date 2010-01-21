HP tablet bilgisayar pazarında TouchSmart tm2 modelini satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör

HP ilk tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı TouchSmart tm2 isimli tablet bilgisayarını önümüzdeki hafta itibariyle satışa sunacağını açıkladı. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen, dokunmatik formdaki 12.1-inç LED backlit ekranı dokunmatik olarak kontrol edilebilen tablet bilgisayar, Intel'in çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 veya SU9600 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4550'yi kullanan TouchSmart tm2'yi 500GB'a kadar farklı büyüklüklerdeki sabit disk seçenekleri ve 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcı ile alabilmek mümkün.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium veya Professional (64-bit) ile satın alınabilecek tablet bilgisayarda entegre internet kamerası, Altec Lansing tarafından hazırlanan stereo ses sistemi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pilden güç alan HP TouchSmart tm2'nin 950$'lık yurt dışı satış fiyatıyla 27 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor.