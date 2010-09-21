HP'den 1080P video kaydı yapan mini kamera: V5020u

Flip kamera konseptinin elde ettiği pazar başarısıyla birlikte temel işlevi video çekmek olan mini kayıt cihazlarına yönelen üreticiler kervanına HP de katıldı. Cisco'nun Flip serisine rakip olarak hazırladığı V5020u model isimli yeni kamerasını önümüzdeki ay kullanıma sunmaya hazırlanan HP, kendi sınıfında iddialı bir ürün hazırladığını belirtiyor.

1080p (H.264 formatında 1920 x 1080 @ 30 fps) çözünürlüğünde video kaydı yapabilen mini kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde sensör kullanıyor ve 10x yakınlaştırma yapabiliyor. 2-inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan ve elektronik görüntüleme sabitleme teknolojisiyle donatılan kamera, HDMI portu ile tv ve monitörlere de bağlanıyor.

Çektiği görüntüleri SD/SDHC bellek kartlarına kaydeden HP V5020u, 159 dolar olacağı tahmin edilen yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında kullanıma sunulacak.