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HP'den profesyoneller için 13" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; ProBook 4310s

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den profesyoneller için 13
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın ProBook serisi altında hazırladığı ProBook 4310s kod adlı modelin 1.96 Kg ağırlığında olduğuve 13.3-inç ekran ile geldiği belirtiliyor. Çift renkli tasarımı ile dikkat çeken dizüstü bilgisayarın Intel platformunu kullandığı ve tercihe göre Celeron, Pentium veya Core 2 serisi mobil işlemciler ile konfigüre edilebildiği açıklandı.

Ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4330'dan güç alan dizüstü bilgisayar, yine tercihe göre DVD veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilecek. Diğer özellikleri arasında ExpressCard slotu, çift yönlü mikrofon, entegre internet kamerası, HDMI bağlantısı ve parmakizi okuycusu gibi detaylara yer verilen mobil sistem, 8GB'a kadar da bellek desteği sunuyor. HP'nin profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ProBook 4310s önümüzdeki ay 799$'dan başlayan yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak.


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DH Misafiri 9 yıl
HP Anakart sorunlarını çözmüş ise başarılı yoksa aldıktan 1 ay sonra anakart yanarsa negatif
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istblacken 9 yıl
Anakartlarını hala Foxconna ürettiriyor bildiğim kadarıyla. HP olunca biraz dikkatli yaklaşmak lazım. Bazı modelleri çok sorunlu bu haberdeki model de sıradan özellikleri olan bir ürün..
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Python 10 yıl
bence harika tasarımı güzel fiyatıda güzel gibi ülkemizdede önümüzdeki aymı satışa sunulacak acaba ?
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aslanemre58 10 yıl
Bunlar küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanmış.95000 saati aşkın testlerden geçiyor bu bilgisayar.Ayrıca bazı modelleri -40 derece ile 80 derece arasında çalışabiliyor.Klavyesi de sanırım sıvılara karşı dayanıklı
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sertacaygun 10 yıl
TR için bence en iyi çözümler Başta Casper olmak üzere Casper ve Acer...
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zagor_tenay34 10 yıl
kim abi bu profesyoneller..ben de bunu anlamıyorum...13" laptop işte ayırt edilebilir tek fark bu....
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halloven 10 yıl
13.3" ve blue ray dışında fazla bir artısı yok...
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