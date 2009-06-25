HP'den profesyoneller için 13" ekranlı yeni dizüstü bilgisayar; ProBook 4310s

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın ProBook serisi altında hazırladığı ProBook 4310s kod adlı modelin 1.96 Kg ağırlığında olduğuve 13.3-inç ekran ile geldiği belirtiliyor. Çift renkli tasarımı ile dikkat çeken dizüstü bilgisayarın Intel platformunu kullandığı ve tercihe göre Celeron, Pentium veya Core 2 serisi mobil işlemciler ile konfigüre edilebildiği açıklandı.

Ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4330'dan güç alan dizüstü bilgisayar, yine tercihe göre DVD veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilecek. Diğer özellikleri arasında ExpressCard slotu, çift yönlü mikrofon, entegre internet kamerası, HDMI bağlantısı ve parmakizi okuycusu gibi detaylara yer verilen mobil sistem, 8GB'a kadar da bellek desteği sunuyor. HP'nin profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ProBook 4310s önümüzdeki ay 799$'dan başlayan yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak.